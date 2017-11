13. listopadu: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Americké akciové indexy po slabém začátku pondělního obchodování dokázaly vystoupat do plusu, kde navzdory zakolísání v závěru seance také zakončily den. Investoři váhají, zda vláda prezidenta Trumpa dokáže prosadit daňovou reformu, a především v jakém termínu dojde k její implementaci.

Index Dow v závěru posílil o 0,07 % na 23 439,70 bodu, S&P 500 i Nasdaq Composite přidaly shodně 0,10 %, když zakončily na 2 584,84 bodu, respektive 6 757,60 bodu. Ztrácely sektory jako energetika, průmysl, telekomunikace a veřejné služby, dařilo se naopak spotřebitelskému odvětví. Index volatility VIX ale navzdory posílení akcií pokračoval v růstu na 11,50 bodu (+1,86 %) a výnos 10letých vládních dluhopisů USA po poklesu během dne nakonec vzrostl o zhruba půl bazického bodu na 2,4037 %. Bitcoin se po předchozích ztrátách odrazil o 11 % výše, ethereum přidávalo asi 2 %.

Mizerný den mají za sebou akcie General Electric (-7,17 %). Společnost se rozhodla snížit dividendu na polovinu. Zisk na akcii v příštím roce očekává v intervalu 1,00-1,07 USD (odhad trhu: 1,18 USD). Nový ředitel firmy vidí budoucnost především v sektorech energetiky, letectví a zdravotnické techniky. Akcie GE letos již odepsaly zhruba třetinu hodnoty.

Akcie výrobce hraček Mattel (+20,66 %) naopak výrazně posilovaly po víkendové zprávě listu The Wall Street Journal o nabídce na převzetí podniku ze strany konkurenta Hasbro (+5,88 %). Vzhůru zamířily rovněž akcie výrobce čipů QUALCOMM (+2,97 %). Ten v pondělí odmítl nabídku rivala Broadcom (+0,02 %) na převzetí za 103 miliard dolarů. Uvedl, že tato nabídka je výrazně podhodnocená.

Trh si dělá starosti o osud daňové reformy, jejíž příslib po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem vyvolával optimismus na burze. Hlavní obava je nyní z toho, že by nižší zdanění firem mohlo začít platit až v roce 2019. "Investoři s postupující politickou debatou začínají být spíše skeptičtí ohledně toho, že by změna sazeb mohla nastat ještě v roce 2018," uvedl Peter Cardillo ze společnosti First Standard Financial.

Na devizovém trhu britská libra kvůli politickým obavám oslabovala vůči dolaru i euru. Dolů zamířila po víkendové zprávě deníku The Sunday Times, že čtyřicet britských zákonodárců za konzervativní stranu se dohodlo na podepsání dopisu vyjadřujícího nedůvěru premiérce Therese Mayové. To je jen o osm méně, než je potřeba na vyvolání procesu volby nového šéfa konzervativní strany. "Podtrhuje to vnitřní slabost konzervativní strany," uvedla analytička Sireen Harajliová ze společnosti Mizuho. "Domnívám se, že to bude podkopávat jednání o brexitu."