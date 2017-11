Na Wall Street převládl optimismus

Americké akcie se po poklesu z konce minulého týdne znovu vyhouply do zelených čísel. Negativní nálada z Evropy se na začátku seance přenesla i za Atlantik, dlouho zde ale nevydržela. Trhy nedokázala vyděsit ani zpráva původně od Goldman Sachs, že index S&P 500 může v příštích dvou týdnech vykorigovat až o 0,8 % (na základě vztahu mezi volatilitou indexu a standartní odchylky výnosnosti konstituentů za 15 let). Goldmani si k tomuto varování otevřeli zadní vrátka v podobě tolerance o +/-1,5 %.

Černé pondělí dnes zaznamenaly akcie společnosti General Electric, které klesly o 7 %. Společnost se rozhodla o 50 % snížit dividendu. Zisk na akcii plánuje v příštím roce v intervalu 1,00-1,07 USD (oček. 1,18 USD). Nový CEO vidí budoucnost hlavně sektorech energetiky, letectví a zdravotnické techniky. Akcie v tomto roce ztrácejí už 35 %.



Index Dow Jones Industrial Average dokázal eliminovat propad giganta GE, když dnešní seanci končil na 23.439 bodech (+0,1 %). S&P 500 se ze startovních -0,3 % v první hodině propracoval k ziskům, které udržel do konce (2585 bodů; +0,1 %). Technologický Nasdaq Composite rostl ve stejné rychlosti jako dříve zmíněné. Barometr končil na 6757 bodech.





Měnový pár eurodolar se v období konce obchodování na akciových trzích držel nad denním pivotem (P 1,1655), který po dlouhou dobu fungoval jako jeho podpora. Ropa WTI vypořádala bez většího pohybu na ceně 56,76 USD za barel. Taktéž nízkou volatilitu zaznamenalo i zlato . Trojská unce zdražila o 0,2 % na cenu 1278 USD