Wall Street Closing Bell & výhled na 14. 11. 17

Úvodní ztráty indexů, byly způsobeny přelitím negativní nálady z asijských a evropských trhů, byly záhy vymazány. Na úvodním poklesu se podepsaly i obavy investorů z dalšího vývoje návrhu daňové reformy, která by měla být schválena do Dne díkůvzdání, tedy do příštího čtvrtka. Zlato ropa dnes téměř stagnovaly. Stejně tak i inflační a růstová data, která budou zveřejněna v tomto týdnu, mohou vést obchodníky k opatrnosti a tím i vyšší volatilitě trhů.