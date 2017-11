Centrální banky ošálily investory a zadělaly na horší zítřky

Nebývalý klid na akciovém trhu, nízká volatilita kurzů měn G7, rostoucí ekonomika a úrokové sazby na stále mimořádně nízké úrovni. Za takřka ideální prostředí pro spekulanty na další růst cen rizikových aktiv mohou z velké části centrální banky, které svými programy na podporu hospodářství vyzvedly vyspělý svět ze dna, zároveň ovšem drží trh v šachu. Každá jejich chyba totiž může otřást základy pokrizového oživení.

"Nadále považujeme akcie i dluhopisy za zajímavou sázku. Důvodem ovšem není to, že bychom věřili v udržitelné oživení tažené soukromým sektorem, nýbrž to, že nevidíme jinou politicky a sociálně přijatelnou odpověď na současná rizika než pokračující nárůst významu finančního odvětví jako celku v rámci ekonomiky spojený s růstem zadlužení," míní stratégové z australské investiční banky Macquarie. Největším nebezpečím pro trhy je proto podle nich chybné nastavení (měnové) politiky.

Naděje na návrat vyšší inflace se zatím tak úplně nenaplňují, centrální banky v čele s Fedem ovšem i tak v důsledku solidního růstu ekonomiky nastupují cestu normalizace měnové politiky, tedy ukončování odkupů aktiv a postupného růstu sazeb.

Macquarie považuje dosud pokračující injekce likvidity ze strany ECB a Bank of Japan za klíčové pro udržení příznivého sentimentu a "klidu" na trzích. Podstatný je také postoj Číny, která za cenu rychlého růstu vlastního zadlužení hasí jakékoli náznaky požáru ve vlastní ekonomice nebo finančním sektoru. Podle australské banky přitom nelze čekat podporu ze strany USA a Trumpovy administrativy, jejíž opatření prý jen sotva dlouhodobě podpoří spotřebu, investice či bilanci běžného účtu.

Co z toho tedy vychází? Stručně řečeno, ekonomické oživení a rally na trzích mohou pokračovat jen do doby, než se Čína nebo důležité centrální banky dopustí nějaké velké chyby. Nevýhoda je v tom, že zmíněným klíčovým hráčům nikdo nenakreslí pomyslnou čáru, za kterou by blikalo výstražné světlo. Měnové autority i nejmocnější politici by proto měli našlapovat po světové scéně velice opatrně.