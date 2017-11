První odhad HDP by měl potvrdit, že růst ekonomiky v létě zpomalil (Komentář)

Na začátku nového týdne se kurz koruny vůči euru prakticky nezměnil, když se pohyboval kolem úrovně 25,56 CZK/EUR. Zveřejnění zářijového běžného účtu na obchodování vliv nemělo.

Běžný účet vykázal v září schodek 2,4 mld. CZK, a to přes velmi dobrou výkonost bilance se zbožím a službami. Výrazného deficitu totiž dosáhly prvotní důchody, kde došlo především k odlivu dividend do zahraničí. Letos se dividendová sezóna rozprostřela do pozdějších měsíců roku kvůli očekávanému posilování koruny proti euru.

Zítra se pozornost investorů zaměří na první odhad HDP za třetí čtvrtletí. Po masivním růstu ve druhém čtvrtletí o 2,5 % mezikvartálně by měla dynamika ekonomiky podle našich odhadů zpomalit na 0,3 % q/q. Během léta totiž došlo k výpadkům výroby kvůli celozávodním dovoleným především v automobilovém průmyslu. Meziroční růst ale zřejmě dále zrychlí, a to na 4,8 % y/y. Na případné překvapení by měla krátkodobě reagovat i koruna. Nadále však očekáváme, že na konci listopadu bude kurz zhruba 25,50 CZK/EUR.