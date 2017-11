Před čínskou nákupní horečkou ty americké blednou

Pokud se někdo dosud domníval, že nákupní horečky propukající během dnů označovaných jako Black Friday a Cyber Monday, jsou největším šílenství mohoto druhu na světě, z omylu ho mohl vyvést uplynulý víkend. Do internetových obchodů se vrhli Číňané, a to s takovou vervou, že internetový obchod Alibaba si za sobotu mohl připsat tržby ve výši 25,4 miliardy dolarů.

Jednak to je nový firemní rekord. Částka ale zároveň přesahuje sumu, kterou na nákupech zběhem výše zmíněných dní a Dne díkůvzdání nechají Američané, upozorňuje agentura Bloomberg.





Na sobotu v Číně připadl takzvaný Den singles, tedy svátek nezadaných. Slavit ho začali studenti v 90. letech jako obdobu svátku svatého Valentýna; jedničky v datu (11.11.) mají odkazovat na „holé větvičky“, neboli na nezadané jedince. Největší čínský internetový prodejce Alibaba ale o několik let později zavětřil příležitost a učinil z něj nejdůležitější nákupní den v roce.

Obchodníci na Den singles nabízejí výrazné slevy, podobně jak činí prodejci v USA na tzv. černý pátek nebo kybernetické pondělí. Svátku si všímají také analytici, pro které je barometrem nálady čínských spotřebitelů. Stojí za zmínku, že v roce 2009, kde se tato nákupní novinky objevila, se ho zúčastnilo jenom 27 prodejců. Letošní tržby byly o 39 procent vyšší než před rokem.

Aby zákazníky navnadila, uspořádala Alibaba slavnostní galavečer, kterému letos propůjčily lesk hvězdy typu Nicole Kidmanové. Zboží přes internetový obchod nakupovali zákazníci z nejméně 225 zemí a světových regionů. Ti svoje nákupy řešili hlavně přes mobily, uskutečnilo se tak 90 procent transakcí. Nejméně 82 značek si přišlo na tržby přes 100 miliard CNY, na příklad Nike nebo japonská oděvní značka Uniqlo.

Chceme, aby měl Den Singles globálnější dosah, uvedl podle Bloombergu generální ředitel Alibaby Daniel Zhang.

Velký prodejní experiment

Alibaba využívá Den singles i k jiné věci než ke ždímání peněženek. Je to den, kdy může testovat hranice svých cloudových, platebních a donáškových systémů. A minimálně jeden experiment rozběhla ještě předtím, než se zákazníci o víkendu vrhli na web.

Cílem tohoto pokusu je proměnit na sklady a distribuční centra běžné obchody na nejrůznějších místech Číny. Celkem to je 600 000 malých, často rodinných obchodů – desetina všech prodejců v Číně. Tito prodejci obvykle na internetu nejsou a před svátkem do nich naběhli lidé z Alibaby, aby systém pomohli zmodernizovat. K tomu slouží mobilní aplikace zvaná Ling Shou Tong, což lze přeložit jako „připojit obchod“. Konzumy, večerky nebo obchody se smíšeným zbožím dostanou nápovědu, jaké zboží si obstarat nebo vystavit, podle toho, jak je zrovna populární. Do obchodů pak putuje ze skladů Alibaby, čímž odpadá nutnost posílat ho přes zprostředkovatele. Toto vše by teoreticky mělo pomáhat zvýšit zisk.

Aplikaci Alibaba poskytuje zdarma, výměnou ale dostává data o tom, co lidé nakupují. Kromě toho přeměňuje na 100 000 prodejen na obchody s přívlastkem „chytrý“. Pokud některému z nich dojde zboží skladem, mohou si zákazníci ověřit dostupnost jinde. Do programu se zapsalo 1 000 značek, na příklad francouzský L´Oréal.

Na hodnocení tohoto experimentu je ještě brzy. Pokud to ale bude fungovat, mohla by Alibaba ve světě roztříštěných kamenných prodejen zvýšit náskok nad americkým konkurentem Amazon.com, tvrdí Bloomberg.

Zdroje: Alibaba, BBG, CNBC