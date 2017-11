Ceny emisních povolenek zdraží, přichází ale jako lék na znečištění včas?

Pro globální ovzduší to není dobrá zpráva. Roční nárůst emisí oxidu uhličitého (CO2) pocházejícího z průmyslu a spalování fosilních paliv vykáže za rok 2017 hodnotu 2 procent. Podle agentury Bloomberg jde o změnu v dosud stabilním trendu znečištění ovzduší z let 2014 až 2016. Evropa nabídla svůj lék na znečištění - zdražení emisních povolenek.

Zpráva Global Carbon Budget 2017 uvedla, že kvůli rostoucí spotřebě uhlí v Číně vyroste její podíl na globálních emisích CO 2 na 3,5 procenta, zatímco emise vypouštěné v USA se sníží o 0,4 procenta. A to i přesto, že využití uhlí ve Spojených státech zaznamenalo mírné navýšení. Podle vědců, kteří jsou do problematiky zasvěcení, dochází nyní po tříletém období „klidu“, v podobě stabilizace globálního znečištění oxidem uhlíku, k nemilému překvapení v podobě nárůstu celosvětových emisí.

Znečištění přerostlo lidstvu přes hlavu

Agentura Bloomberg citovala Corinne Le Querovou, ředitelku výzkumného centra Tyndall pro výzkum klimatických změn na University of East Anglia, která řekla: „Vypršel nám čas pro naše schopnosti udržet oteplování planety Země pod kontrolou.“ Světoví lídři se na klimatické konferenci v Paříži v roce 2015 dohodli, že zajistí, aby globální oteplování zůstalo do konce století výrazně pod dvěma stupni Celsia ve srovnání s předindustriální érou, a oteplování planety se má co nejvíce přiblížit hodnotě 1,5 stupně Celsia.

Podle Corinne Le Querové musí být cílem všech aktivit dosažení vrcholu celosvětového znečištění emisemi uhlíku v příštích několika letech a následně jejich rychlé snížení. Jinak se prý nebudeme schopni vypořádat s klimatickými změnami a jejich dopady.

Evropa zdraží cenu emisních povolenek

Minulý týden Evropská unie schválila kompromisní návrh ke splnění závazku snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o minimálně 40 procent. K této metě má vést i navýšení ceny za vypuštění tuny oxidu uhličitého do ovzduší ze současných 5 eur na 25 eur, což je 638 korun. Úprava systému obchodování s emisními povolenkami vstoupí v platnosti po roce 2020.

Povolený objem emisí by se měl v letech 2021 až 2030 snižovat o 2,2 procenta ročně, tedy výraznějším tempem než doposud. Z trhu by měly být staženy až dvě miliardy povolenek, což by mělo vést k nárůstu ceny za vypuštění tuny oxidu uhličitého do ovzduší na 25 eur ze současných pěti eur. Paradoxem ale je, že schválený kompromis se nezamlouvá nikomu. Zástupci největších znečišťovatelů, tedy hlavně průmyslových firem, tvrdí, že navržené ceny povolenek mohou mít negativní dopad na konkurenceschopnost evropských firem a ochránci přírody zase považují podobu přijatých opatření za „příliš mírnou“.