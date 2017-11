Jižní Evropu zaskočily přívaly sněhu, Alpy sevřely kruté mrazy

Západ Čech zasypal sníh. Bílá pokrývka se ovšem v uplynulých hodinách objevila i na místech, kde by to čekal asi jen málokdo. Se sněhem se totiž mimo jiné potýká i Slovinsko nebo Itálie. A to i v nížinách.

Pořádné překvapení zažili například obyvatelé italské Modeny nebo Boloně, kde se začal z nebe sypat sníh. Podle portálu Severe Weather s sebou výrazné ochlazení může přinést na Apeninském poloostrově a v přilehlých regionech 50 až 70 centimetrů čerstvého sněhu.

Rozmary počasí pořádně zaskočily i Slovince - především řidiče. Sníh a silný vítr totiž výrazně zkomplikoval provoz na řadě silnic včetně hlavních tahů. Někde se auta zastavila i na několik hodin.

A problémy nedělá zdaleka jen sníh - ochlazení totiž doprovází i velmi silný vítr, který podle předpovědi zasáhne mimo jiné jižní pobřeží Francie, Korsiku, Sardinii nebo Baleárské ostrovy. Vítr tu může mít v nárazech sílu i kolem sta kilometrů v hodině.

Ještě silněji má v úterý foukat v částech Chorvatska a Slovinska, kde mají extrémy dosáhnout až hodnot kolem 150 kilometrů v hodině.

"Intenzivně sněží i v Alpách, místy je metr a půl sněhu a teploty až kolem minus osmnácti. A nyní má napadnout až dalšího půlmetru čerstvého sněhu," doplnila meteoroložka Dagmar Honsová.