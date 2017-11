SEC připravuje snadnější cestu pro nové ETF!

Autor: Zuzana Janková

Komise pro cenné papíry (SEC) se začala zabývat revizí návrhu z roku 2008 a pracuje na zjednodušení přístupy schvalování nových burzovně obchodovaných fondů (ETF). Nová pravidla by přivítalo zejména odvětví ETF, které si často stěžují na nákladovost schválení, ale také na dobu trvání ohlášení společností.

SEC nikdy nevypracovala komplexní politiku týkající se ETF, které se sice podobají podílovým fondům, ale obchodují se jako akcie na burze. Vzhledem k tomu, že se ETF v USA rozrostly na trh ve výši převyšující 3 biliony USD, společnosti navrhují stále komplexnější produkty, které nabízejí větší rozmanitost a soutěží o investory. Na počátku ETF začínaly jako vhodný způsob replikace nejvýznamnějších světových indexů za minimální poplatek a daně, nyní mohou investoři využívat strategii pákového efektu či krátkého prodeje či se soustředit na úzce specializované sektory. Tento postupný vyvolal v SEC námitky, že investorská veřejnost nemusí plně chápat podstatu těchto fondů a jejich strategii. Regulační orgány rovněž zkoumají případy, kdy ETF obchodují odlišně od svých podkladových aktiv či indexů.

Investoři již delší dobu vyzývají SEC, aby učinila formální kroky v rámci schvalování ETF a ukončil se tím proces, kdy každý ETF musel nejdříve požádat o zvláštní povolení s řadou výjimek, které jim umožní fungovat. Zaměstnanci tak musí věnovat podstatný čas schvalováním ETF namísto toho, aby se zaměřili na složitější produkty, které by mohly představovat problém.

Goldman Sachs Group, která zahájila první ETF v roce 2015 a společnost Pacific Investment Management lobují za větší flexibilitu při vytváření a akumulaci prostředků do ETF.

Revidovaná pravidla SEC by urychlila proces schvalování nových ETF a ušetřila značné náklady investorům. SEC se již v roce 2008 pokusila navrhnout pravidlo, jehož cílem bylo odstranit přebytečnou regulační zátěž a stanovit jasné pokyny pro zakládání nových ETF. Nicméně tento plán byl odložen z důvodu finanční krize a řešením jejich následků. Téměř o deset let později jsou tato pravidla opět na programu. Přijetí pravidel by snížilo náklady a zpoždění pro nové účastníky ETF trhu, rovněž by se snížilo nerovnoměrné zacházení s těmito fondy. Návrh z roku 2008 bude potřebovat aktualizovat vzhledem k tomu, jak se odvětví v posledních deseti letech vyvíjelo a změnilo. To ovšem znamená, že pravidla SEC by musela projít celým procesem schvalování, který by mohl trvat mnoho měsíců.