Kupují se i ruiny, prudce roste poptávka po alternativních investicích

Hmotná aktiva, jako je například vzácné víno, tvoří sice jen malý segment třídy alternativních investic, ale během posledních tří desetiletí prošla významným růstem popularity. Ta stojí i za nákupem toskánské farmy z patnáctého století s cílem přeměnit ji na luxusní sídlo nabízené k pronájmu. Stephen Petasky ze společnosti Luxus Group na stránkách The Globe and Mail říká, že farma byla v podstatě jen ruinou a na její obnovu vznikl projekt několika bohatých lidí.



Restaurované budovy, kterým se dnes říká Podere Paníco, se ukázaly jako výjimečná investiční příležitost, kterou vyhledávají soukromí investoři zejména ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich je samozřejmě očekávaná vysoká návratnost. A druhým je snaha „dělat něco výjimečného“. Celý projekt je také odrazem rostoucí snahy bohatých lidí najít jiná alternativní aktiva, než jsou různé speciální půjčky či akciové investice. Peter Kinkaide ze společnosti Raintree Financial Solutions tvrdí, že právě proto se „stále více klientů ptá na investice do umění, starých automobilů a dokonce i na vzácná vína“. Zájem o podobná hmotná aktiva je podle něj vysoký a jde daleko za hranice dříve oblíbeného zlata.



V roce 2016 spravovaly fondy zaměřující se na alternativní investice celkem asi 4 biliony dolarů aktiv, meziročně jejich aktiva rostla přibližně o 10 %. Posun k těmto investicím byl zpočátku znatelný zejména u institucí, ale nyní se stále více přidávají bohatí jedinci, kteří chtějí diverzifikovat svá portfolia. Investor Joel Clark říká, že takový přístup je vhodný, protože vývoj na trzích obecně nelze predikovat a je nutné být připraven na více scénářů. A jednou z výhod alternativních aktiv je jejich nízká korelace s aktivy obchodovanými na finančních trzích.



Vedle diverzifikace mohou alternativní investice nabízet i vyšší návratnost, ale je nutné mít na paměti, že jsou také rizikovější a likvidita je u nich výrazně nižší než například u obchodovaných cenných papírů. Pro některé investory má velký význam to, když si na koupená aktiva mohou doslova sáhnout. Právě pro ně je vhodná například investice do vzácného vína či uměleckého díla. A zdá se, že jich je stále více. Například podle Artprice's Contemporary Art Market Report během posledních dvou desetiletí prudce vzrostl objem peněz na aukcích uměleckých děl. A tato zpráva také tvrdí, že od roku 2000 se roční výnos diverzifikovaného portfolia uměleckých děl pohybuje kolem 8 %.



Rostoucí zájem o alternativní investice ovšem vede i k růstu cen na tomto segmentu trhu. Například v květnu se prodal obraz od Jean-Michela Basquiata za rekordních 110,5 milionu dolarů. Stephen Ranger z Waddington's Auctioneers & Appraisers říká, že nejpopulárnější jsou investice do vzácných vín.

Jedním z důvodů je i podobnost tohoto trhu s trhem akciovým, protože u některých druhů vín existuje trh s futures a dokonce existuje i Bordeaux index, který kopíruje vývoj cen hlavních obchodovaných vín. Ceny ale rostou i u vzácných hodinek a například Rolexy Paula Newmana se nedávno prodaly za 17,8 milionu dolarů.



Investice do alternativních aktiv ovšem vyžadují dovednosti, které většině tradičních finančních poradců chybí. Tato aktiva by také měla tvořit jen malou část investičních portfolií a hovoří se o tom, že jejich horní hranice by neměla překročit 20 %. Řada investorů se však řídí zejména svým nadšením pro určitá aktiva, což platí možná nejvíce u umění a vín. A také to asi platí u restaurované farmy v Toskánsku. Jak říká Petasky, „tato investiční cesta byla zábavnější než prostý nákup indexového fondu.“