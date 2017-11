Češi touží po vzdělávání. Více než polovina z nás si ho přeje pod vánočním stromkem

Vzdělání má nezastupitelnou roli v rozvoji kariéry a v dnešní konkurenční době představuje bezesporu neocenitelnou hodnotu. To potvrzují i výsledky průzkumu, které ukázaly, že více než polovina dotazovaných by v případě nehmotného dárku ocenila právě voucher na vzdělávání. Ideálním dárkem se tak může stát například MBA studium, které významně přispívá k nastartování a rozvoji pracovní kariéry.

Nehmotné dárky pod vánočním stromkem se stávají stále více populárními. Průzkum rovněž odhalil, že co se týče nehmotných dárků, lidé přemýšlejí zodpovědně a myslí i na svou pracovní budoucnost. Více než polovina respondentů by totiž pod stromečkem ocenila voucher na kurzy vzdělávání

– jazykové kurzy, IT kurzy, kurzy sebevzdělání a osobního rozvoje, manažerská školení či nejrůznější workshopy.

„V CEMI poskytujeme jednoroční MBA studium, kde si studenti mohou vybírat ze sedmi MBA programů v češtině a dvou v angličtině. Probíhají online formou, proto se hodí i pro velmi vytížené osoby, jimž by se za jiných okolností nepodařilo skloubit studium, profesi a osobní život,“ říká ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika. Nemusíte se přitom obávat, že by délka či forma studia byla na úkor kvality. Výuka reflektuje reálné požadavky na aktuální manažerské znalosti a dovednosti českých a slovenských manažerů, spojuje teorii s praxí, umožňuje konzultovat své podnikatelské plány s odborníky, komunikovat s ostatními manažery a podnikateli, navazovat nové pracovní a osobní kontakty a celkově objevíte nový úhel pohledu na dosavadní způsob své práce.

Institut CEMI navíc nabízí svým studentům možnost flexibilního financování, čímž se toto prestižní studium stává daleko přístupnějším. „Možnost přizpůsobit si financování vzdělávání vnímáme jako nedílnou součást individuálního přístupu k našim zákazníkům. Na něm my celé studium stavíme, chceme studentům nabídnout co nejlepší příležitost ke zlepšení své kariéry a zároveň maximální komfort při studiu,“ doplňuje Štěpán Mika. Ušetřit lze také díky včasnému přihlášení či studiu ve dvou.