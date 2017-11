Nové byty budou ještě dražší. Kvůli ekologickým požadavkům

Nové byty nejspíš podraží. Od ledna totiž začnou platit nová pravidla pro povolování staveb. Projdou jen takové projekty, které budou energeticky úsporné. A právě takové požadavky budou podle stavebních firem dál tlačit ceny nahoru.

Stavební úřady budou už od ledna povolovat developerům nových velkých projektů pouze takové, které budou maximálně energeticky úsporné. Podle stavebních firem se ale dá čekat, že to přinese další zdražování nových bytů.

Takové povinnosti budou mít totiž vliv na cenu výstavby a tím pádem i na cenu prodávaných bytů. O jak velké zdražení půjde, bude záležet na tom, jak energeticky náročně staví konkrétní firmy už dnes. Některé ale odhadují, že byty mohou zdražit až o deset procent.

Tyto normy musí už dnes splňovat například školy, nemocnice nebo třeba radnice. Dobrou zprávou ale je, že by se lidem mohly snížit poplatky za spotřebu elektřiny. Změna v povolování staveb přichází v době, kdy jsou ceny bytů rekordně vysoko a stále více lidí má tak problém si koupit vlastní byt.





Může za to například vysoká poptávka po nemovitostech nebo omezení dostupnosti hypoték. V průběhu několika let by se pak měla nová pravidla rozšířit i na menší bytové projekty nebo rodinné domy.