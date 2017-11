Mattel (+24 %) má prý nápadníka. Skončí Barbie a Transfomers v jedněch rukou?

Dalších až více než 24 procent přidávaly dnes akcie hračkářského gigantu Mattel před řádnou obchodní seancí na Wall Street. Je to navíc k až 24 procentům, o která si letos jinak červený titul zvedl po pátečním zavření. Americký list The Wall Street Journal tehdy přišel s nepotvrzenou informací, podle které společnost Hasbro učinila svému menšímu konkurentu nabídku na převzetí. Finanční podmínky případné dohody známy nejsou a z celého obchodu ještě může sejít. Investorům to ale stačilo.

Hasbro a Mattel jsou dva největší výrobci hraček ve Spojených státech. S Mattelem jsou spojené především panenky Barbie nebo značka Hot Wheels, Hasbro má v portfoliu značky jako My Little Pony, Transformers nebo Nerf, což jsou pestrobarevné hračky z měkké pěny napodobující zbraně.

Podobně jako celý sektor maloobchodu není ani svět hraček ušetřen rostoucí popularity nákupů přes internet. Kromě toho bojuje o pozornost dětí, které tráví stále více času s tablety a chytrými telefony. Na podzim zkrachovalo největší americké hračkářství Toys 'R' Us, které dluží peníze Hasbru i Mattelu. V případě druhé ze zmíněných firem to je 135 milionů USD, jak stojí v soudních dokumentech, dvojnásobek toho co Hasbru.

Mattelu se letos zatím nedaří, akcie je od ledna k pátečnímu závěru slabší o téměř 47 procent. Společnost má tržní hodnotu kolem pěti miliard dolarů, což je méně než polovina tržní kapitalizace Hasbra, jehož akcie jsou letos zatím vyšší o 17,5 procenta. Vývoj akcií obou společností za posledních 5 let je v grafu níže.

O námluvách se mezi oběma hračkářskými giganty už jednou hovořilo. Bylo to před více než dvěma desetiletími, kdy se tentokrát Mattel snažil převzít Hasbro. To ale tehdy nabídku shodilo ze stolu s tím, že regulátoři s fúzí nebudou nikdy souhlasit.

A regulační úřady dbající na zdravou hospodářskou soutěž by s případným spojením obou hračkářských hegemonů mohly mít problém i tentokrát.

Zdroje: WSJ, Market Watch, Bloomberg, The New York Times, Patria.cz