Dividendy do zahraničí a platby do rozpočtu EU nechaly běžný účet v deficitu

Nad očekávání dobrý výsledek zahraničního obchodu se projevil i v bilanci běžného účtu. I přesto celý běžný účet zůstává v deficitu. Ten se v září smrsknul na 2,4 mld. CZK ze srpnového schodku 8,1 mld. CZK. Za jeho záporných saldem stojí zejména odliv dividend do zahraničí, ale tentokrát se přidaly také platby do rozpočtu EU. V ročním úhrnu však zůstává běžný účet v přebytku a reálná ekonomika tak i nadále vytváří tlak na posilování koruny.

Běžný účet platební bilance v září vykázal schodek 2,4 mld. CZK. Za negativní bilancí stojí další odliv dividend do zahraničí, který dosáhnul vysokých 28,5 mld. CZK a drží bilanci prvotních důchodů v hlubokém deficitu 34,3 mld. CZK. K deficitu bilance prvotních a druhotných důchodů navíc v září přispěly platby České republiky do rozpočtu EU ve výši 2,9 mld. CZK. Na druhé straně velmi dobrý výsledek vykázala bilance obchodu se zbožím a službami, jejíž přebytek se vyhoupnul na kladných 37,2 mld. CZK. Potvrzuje se tak, že domácí ekonomika se po letním zpomalení znovu dostává do obrátek. Nicméně kumulativní bilance běžného účtu za posledních 12 měsíců letos mírně klesá. I navzdory tomuto poklesu zůstává kumulativní saldo dlouhodobě kladné. Vnější pozice české ekonomiky tak není ohrožena.

Finanční účet v září vykázal odliv kapitálu ve výši 9,2 mld. CZK. Přímé zahraniční investice zaznamenaly příliv ve výši 10,9 mld. CZK a saldo reinvestovaného zisku dosáhlo v září 8,9 mld. CZK. V kumulativním souhrnu za posledních dvanáct měsíců dále pokračuje snižování přílivu zahraničních investic. Ten sílil hlavně během prvního čtvrtletí, ale od té doby vykazuje již slabší hodnoty.

Kladné saldo obchodní bilance letos podle nás nepřekoná loňský rekordní výsledek, nicméně i tak zůstane bilance obchodu v silném přebytku. Navíc odliv dividend letos pravděpodobně bude vyšší než v loňském roce. Celkově tak bilance běžného účtu tento rok nenaplní naší prognózu a s nejvyšší pravděpodobností dosáhne nižšího přebytku než v roce 2016.