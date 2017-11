Aramco stále ještě nerozhodlo, jak velký podíl půjde do IPO a kde se uskuteční

Podle CEO Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) Amina Nassera zatím stále není zcela přesně určeno, jak velký firemní podíl půjde do avizovaného IPO v příštím roce a také není zcela jasné, kde se budou nové akcie kotovat. Jisté je zatím pouze to, že primárně budou nové akcie listovány na domácí saúdské burze s tím, že se počítá s duálním listingem na některé z hlavních burz v USA, Velké Británii či Hong Kongu. Výběr však stále pokračujePodle Nassera také ještě nepadlo konečné rozhodnutí o velikosti prodávaného podílu. Doposud se nejvíce hovořilo o cca 5%, jež by se měly prodat za cca 100 mld. USD . Tyto příjmy by měly být hlavní součástí celého plánu transformace tamní ekonomiky . Pokud by se upsal takový objem znamenalo by to, že se prodej zařadí s velkou rezervou na čelo světových tabulek ve velikosti IPO. Nejblíže by novému úpisu byl prodej úpis Alibaby v roce 2014, který ocenil společnost na cca 25 mld. USD Samotné Aramco deklaruje snahu proinvestovat v následujících 10 letech do nových projektů a kolem 300 mld. USD s cílem navýšit svou celkovou produkci ze současných cca 4 miliónů barelů denně směrem k 8 - 10 miliónům.