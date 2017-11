Evropě se start do nového týdne nepovedl, EDF odepisuje 9 procent

Evropské akciové trhy se na počátku nového týdne pohybují mírně v záporu a postupně tak od úvodu navyšují své ztráty. Pozornost směřuje do Velké Británie, kde oslabuje libra, vůči koruně aktuálně o 0,7 % na 28,70 GBPCZK poté, co se objevily zprávy, že skupina poslanců usiluje o demisi premiérky Mayové.



Pod tlakem je společnost EDF, která oslabuje o 8,8 %, tedy nejvíce za posledních osm měsíců. Na vině je snížený výhled zisku na rok 2018, a to díky horšímu očekávanému vývoji na domácím francouzském trhu a nižším kompenzacím ve Velké Británii po účely krytí období vysoké poptávky. Dvoucifernou ztrátu si připisuje společnost Ultra Electronics, jejíž akcie se pohybují o 16,4 % níže po oznámení, že odchází její CEO a firma snížila výhled očekávaného zisku. Reakcí je pokles dalších titulů ze sektoru, kdy BAE Systems odepisuje 2,3 % a například Rolls-Royce 1,8 %.





V průměru si připisují nejhorší výsledek banky, které v průměru ztrácí rovné procento. Prodejní pokyny směřují na Commerzbank , jejíž akcie oslabují o 1,6 % nebo Credit Suisse Unicredit , které se pohybují o 1,5 % níže.Celoevropský Euro Stoxx 50 odepisuje 0,3 %, francouzský CAC 40 0,2 %, německý DAX 0,1 %, když pouze britský FTSE 100 roste o 0,2 %.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:53 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5603 0.0268 25.5721 25.5306 CZK/USD 21.9524 0.2072 21.9547 21.9045 HUF/EUR 311.9876 0.0253 312.0400 311.3950 PLN/EUR 4.2347 0.2095 4.2374 4.2227

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7311 -0.1654 7.7498 7.7289 JPY/EUR 131.9860 -0.2675 132.2410 131.9530 JPY/USD 113.3430 -0.1419 113.5350 113.3100

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8901 0.6599 0.8919 0.8880 CHF/EUR 1.1612 0.0940 1.1615 1.1598 NOK/EUR 9.4889 0.0158 9.4947 9.4726 SEK/EUR 9.7615 0.0324 9.7641 9.7479 USD/EUR 1.1645 -0.1689 1.1654 1.1638

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3086 0.2355 1.3086 1.3045 CAD/USD 1.2704 0.1261 1.2708 1.2679

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny