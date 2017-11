Vláda stále nestanovila přesnou podobu návrhu zákona, který upřesní povinnosti GDPR. Firmy neví, na co se mají připravovat

Podle auditorské a poradenské společnosti BDO dochází firmám a organizacím čas na přípravu na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Úprava systémů zpracování osobních údajů dle požadavků GDPR může u velkých firem trvat i několik měsíců. Podobu české legislativní úpravy, která připraví právní rámec na GDPR, je proto třeba vyjasnit co nejdříve. Evropskému nařízení musí členské státy EU přizpůsobit svoje právní prostředí tak, aby bylo vše připravené na 25. května 2018, kdy vejde nařízení v účinnost.

GDPR srovnatelné s EET?



Všechny firmy, státní instituce, neziskové organizace i osoby samostatně výdělečně činné, které evidují své zaměstnance, členy, zákazníky nebo příznivce, čeká 25. května 2018 velká změna. S GDPR jsou spojeny nemalé finanční náklady na zavedení potřebných opatření i náklady na průběžné dodržování nově stanovených pravidel. „Ohledně důležitosti a náročnosti příprav je GDPR srovnatelné s EET. Česká vláda by měla urychleně adaptovat právní prostředí tak, aby se na ní mohli firmy, podnikatelé, organizace i státní instituce dobře připravit, a nemuseli platit pokuty. Nyní zbývá do nabytí účinnosti GDPR zhruba 7 měsíců, což je pro některé velké firmy s obsáhlými IT systémy velmi krátká doba, aby vše potřebné stihly upravit,“ uvádí Stanislav Klika z auditorské a poradenské společnosti BDO a dodává: „Mnoho firem se bojí, že povolební vyjednávání o nové vládě zaberou mnoho času a konečná podoba adaptačního zákona pro GDPR bude přijata na poslední chvíli. Nebudou tedy zrušeny stávající předpisy upravující ochranu osobních údajů a situace bude pro adresáty nových povinností GDPR značně nepřehledná. Pokuty za nedodržování nového nařízení přitom nejsou vůbec malé. Mohou v konkrétním případě dosáhnout až 20 milionů eur, což činí zhruba 526 milionů korun, nebo až 4 % celkového ročního světového obratu firmy.“



Legislativní úpravu zavádějící GDPR do českého právního řádu bude muset schválit nová vláda a nová Poslanecká sněmovna. Pokud bude sestavování vlády dlouhodobě neúspěšné, bude to pro všechny správce a zpracovatele osobních údajů velké riziko, protože pro ně nebude jednoznačné, jakými pravidly se mají řídit. Aby se výkladovým a aplikačním potížím zabránilo, nová vláda musí co nejdříve oznámit podobu adaptačního zákona, jež připraví právní rámec pro GDPR.



Náročnost příprav na zavedení GDPR potvrzuje např. přepravce balíků GLS. „Práce na prověření našich procesů a implementace změn u společnosti naší velikosti zabere několik měsíců. Z toho důvodu odstartoval celý projekt jmenováním Data Protection Managera v každé zemi, kde GLS působí a rozsáhlým školením již na jaře letošního roku. Na zavádění požadavků GDPR pracuje speciální nadnárodní pracovní tým, který veškerou činnost koordinuje,“ dodává Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.



S kritikou vlády kvůli absenci informační kampaně tento měsíc přišla Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. „Dosavadní snaha státu o adekvátní informovanost je žalostná. Přitom účinnost GDPR se velmi rychle blíží. GDPR změní způsob zpracování osobních údajů skoro ve všech podnikatelských sektorech i ve státní správě,“ uvádí v tiskové zprávě Jan Wiesner, prezident KZPS ČR.