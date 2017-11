ČNB hází vidle do vidiny levných peněz pro MinFin

Ministerstvo financí uvedlo, že v letošním roce by státní rozpočet mohl opět skončit s přebytkem. ČNB dokonce očekává, že vláda dosáhne přebytku i v následujících letech.



V takových podmínkách by si MinFin přál, aby výnosy zůstaly záporné. Když jsou čisté výpůjční potřeby záporné, tak jediný, kdo by měl být pod tlakem, jsou investoři a nikoliv MinFin.





Výnosy však vzrostly a dostaly se záporných hodnot. MinFin připouští, že je tržní vývoj překvapil. Vidle do výhledu nízkých nákladů na financování hodila ČNB se svým zvyšování sazeb.

Obrázek níže ukazuje, že s růstem sazeb ČNB by se měly výnosy také zvyšovat, ačkoliv stát bude hospodařit s přebytkem. Prostě existuje nějaká arbitráž. Například české banky nebudou investovat do státních dluhopisů, pokud mohou za vyšší výnos své likvidní přebytky ukládat do ČNB.





A ČNB nejenže sazby zvýšila o 45 bazických bodů, ale slibuje, že se zvyšování bude pokračovat. My očekáváme další zvýšení v prosinci/únoru a druhé pak v polovině roku. A po mnoha letech jsou rizika spíše ve směru vyšších sazeb, zvlášť pokud mzdy porostou rychleji.



David Navrátil