Rozbřesk: Číslem týdne bude české HDP. Překvapí vyšším výsledkem?

Hlavní událostí tohoto týdne by měly být výsledky české ekonomiky (HDP) za třetí kvartál. Poslední čísla podle našeho nowcastu zvyšují šance na velice dobrý výsledek. Pokud by viditelně překonal 5 %, byl by to pro ČNB důvod zamyslet se nad rychlejším růstem sazeb, než ukazuje poslední prognóza. Trhy při pohledu na nárůst sazeb FRA po vyšší inflaci s takovým scénářem pomalu začínají počítat.



Další růst sazeb “již” v tomto roce ovšem nehledě na silná čísla může být řadě centrálních bankéřů proti gustu. Ze zápisu z posledního zasedání jasně vyplynulo, že ČNB preferuje “postupný” růst sazeb. Bojí se, že by agresivnějším růstem sazeb dala koruně zelenou k výraznějším ziskům, které by inflaci nazpátek zadupaly do země. Současně i proto, že by mohly nepřiměřeně ohrozit finanční stabilitu - zadluženým podnikům a domácnostem by úrokové náklady vzrostly příliš rychle a mohly by proto mít problém se splácením svých závazků.



Koruna ovšem na lepší čísla nemusí reagovat nutně super-pozitivně. Po vyšší inflaci se jí nakonec nepodařilo zdolat 25,50 EUR/CZK a brzdit ji na začátku nového týdne může vyšší globální averze k riziku - index VIX vyskočil za poslední týden o 25 %.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna si v závěru týdne neporadila s 25,50 EUR/CZK. Částečně proto, že ČNB sama vyšší inflační čísla neinterpretovala jako proinflační riziko. Současně proto, že se zvýšila globální averze k riziku - index VIX dál rychle rostl především v souvislosti s neschopností Kongresu v USA dohodnout se na daňové reformě.



V tomto týdnu přitáhne velkou část pozornosti HDP (viz úvodník) a dnes platební bilance, podle které budeme moct odhadnout příliv spekulativního kapitálu do korun v průběhu září.



Zahraniční forex

Tento týden kurz eurodolaru nepotká mnoho zajímavých dat, přičemž výjimkou by mohly být americké maloobchodní tržby a inflace (obojí za říjen). Speciálně dolar musí být stále ve střehu před zprávami o tom, jak si v Kongresu vede návrh zákona o daňové reformě. Euro na druhé straně musí pomalu začít více sledovat předvolební průzkumy v Itálii (kde probruselské strany dále ztrácejí…).



Politika bude zřejmě opět hýbat librou, když se podle nedělních spekulací objevila uvnitř vládnoucí konzervativní strany skupina asi 40 poslanců, kteří chtějí po premiérce Mayové, aby rezignovala.



Ropa

Cena ropy Brent se po růstu v minulých týdnech stabilizovala a zůstává tak zhruba mezi 63 a 64 USD/barel. Významný růst aktivity producentů v USA v minulém týdnu z hlediska ropných býků moc škody nenapáchal.



V centru pozornosti nyní stojí zasedání OPECu na konci měsíce, od něhož se čeká prodloužení dohody na omezení produkce ropy. Tuto středu pak trh sleduje měsíční zprávu z trhu s ropou od IEA, jejíž zveřejnění bude před zasedáním OPECu a spol. jednou z nejdůležitějších událostí, neboť IEA přehodnotí své fundamentální výhledy na trh s ropou pro rok 2018.