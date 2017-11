Komoditní podílové fondy – dostupná investice do ropy, cenných kovů i zemědělských plodin

Řada investorů má komoditní podílové fondy pevně spjaté s ropou, zemním plynem či uhlím. Ano, existují produkty zaměřené pouze na tyto komodity, i v České republice jsou pak dostupné fondy, které drobným investorům zprostředkovávají investice do cenných kovů či zemědělských plodin (tzv. soft komodit).

S rostoucím bohatstvím roste chuť

Rostoucí kupní schopnost spotřebitelů v Čině vedla k tomu, že v této zemi vzrostla v uplynulých 20 letech spotřeba vepřového na obyvatele o více než 50 %, v případě pšenice to byl nárůst o cca 8 %. Podle Světové banky konkrétně v Číně utratí lidé s nízkými příjmy na potravinách o 57 % méně než střední třída. V této skupině obyvatel (střední třída) má přitom v Číně do roku 2030 přibýt cca 200 000 000 obyvatel, tedy více lidí, než kolik má nyní celá střední třída v USA. Pokud jde o rostoucí spotřebu, ta se netýká jen Číny, v Indii vzrostla v uplynulých 20 letech spotřeba elektrické energie na hlavu o cca 215 %, v Brazílii o 62,5 % a na Filipínách o 51 %. Takto bychom přitom mohli pokračovat ještě poměrně dlouho. Ať už je to rostoucí spotřeba vepřového a pšenice v Číně, elektrické energii v Indii či globální rostoucí spotřebě ryb, na velké části těchto investičních příležitostí lze participovat prostřednictvím podílových fondů , ať už jsou to akciové podílové fondy akcie potravinářských společností jako jsou Nestlé, Coca Cola Kraft Foods nebo Philip Morris ) či komoditní fondy , popisuje situaci Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor

O které fondy konkrétně se jedná?

Parvest Comodities

Credit Suisse Comodity Index Plus

Generali Fond komoditní

J&T Komoditní fond

ČSOB komoditní

V České republice jsou drobným investorům k dispozici tyto komoditní fondy (výčet nemusí být úplný)Strukturu portfolií těchto podílových fondů naleznete níže. V případě, že investiční společnosti uvedla ve fact sheetu pouze informaci o tom, že expozice tohoto fondu jsou umístěny v akciích (bez uvedení oboru podnikání emitenta), jsou tyto investice uvedeny v položce „Jiné“.

Struktura portfolií komoditních fondů k 31.10.2017

Fond Energie Zemědělství Kovy Jiné Credit Suisse Commodity Index 29,12 % 34,67 % 36,21 % Generali Fond komoditní 7,25 % 4,65 % 18,56 % 69,54 % Parvest Commodities 44,69 % 55,04 % J&T Komoditní 100 % ČSOB Komoditní 46,40 % 53,60 %

Akcie vs. komoditní indexy

, uzavírá Koeck. Zdroje informací: Světová banka (spotřeba zemědělských plodin, energií ), Investiční společnosti (struktura portfolií podílových fondů