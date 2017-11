Souboj o zákazníky v prodeji léčiv: Vyhraje Amazon nebo „ti druzí"?

Retailový gigant Amazon se rozhodl, že zvýší své příjmy vstupem do farmaceutického byznysu. Ve dvanácti státech USA na konci října získal oprávnění pro velkoobchodní prodej léků. Ač americká média tvrdí, že zmíněné „razítko" neznamená, že Amazon může prodávat léky koncovým zákazníkům, neboť nemá (zatím) povolení na zřízení sítě lékáren, které to mohou činit, farmaceutická konkurence na to musela rychle reagovat.

Ve Spojených státech se tak zřejmě, alespoň podle některých komentářů, rozjíždí nový souboj a trend – společnosti z farmaceutického sektoru začínají kvůli pronikání dot.com prodejců do nových a nových segmentů, jako je právě prodej léků, využívat jejich osvědčených praktik. Nepočítaje do toho objednání zboží online, jde o rychlost dodání a nutnost dojít si do lékárny osobně pro položky na receptu od lékaře.

E-shopy versus lékárny

CVS Health se rozhodla, že ochrání své hospodaření a „území" tím, že využije zavedené praktiky Amazonu v posilování počtu zákazníků. Firma oznámila, že v celém světě bude schopná dodat klientům položky z jejich receptů do druhého dne. Plně až od roku 2018, na druhou stranu někde týž den.

Po oznámení získání licence na velkoobchodní prodej léčiv Amazonem oslabovaly akcie nejen společností z farmaceutického průmyslu, jako jsou CVS Health či Walgreens, ale i cenné papíry distributorů léčiv jako Cardinal Health, AmerisourceBergen či McKesson. Důvod? Podle CNN se investoři obávají toho, že Amazon, který díky akvizici Whole Foods rychle mění zavedené nákupní návyky zákazníků ve prospěch online nakupování, bude stejně rychle postupovat a tím i ohrozí firmy v segmentu léčiv. Z Amazonu se tak pro společnosti z farmaceutického sektoru stává hrozba číslo jedna.

Všichni chtějí miliardy dolarů, nakonec ale prý zvítězí zákazník

Akvizicí Whole Foods získal Amazon přístup k americkému trhu s potravinami, který agentura Bloomberg ohodnotila 800 miliardami dolarů. Pokud Amazon uspěje se stejnou strategií i na farmaceutickém trhu, půjde o rozsah 450 miliard dolarů.

S orientací firem z farmaceutického segmentu na online prodejní aktivity souvisí podle CNN.com ale i další trend – příležitosti k fúzím, hlavně při spojování farmaceutických firem a zdravotních pojišťoven. Dosud byly hlavním důvodem případných krachů plánovaných fúzí hlavně regulatorní podmínky, ale nyní, i kvůli vstupu e-commerce firem do segmentu, se podmínky pro možné propojení aktivit rychle zhoršují.

Analytici soudí, že finálním vítězem v souboji o zákazníka i v silně regulovaných segmentech, jako je právě prodej léků, mezi e-shopy a farmaceutikami ve způsobech prodeje, bude vždycky zákazník. Nejen volný prodej léčiv, ale i léky na předpis mohou totiž zažít vylepšení spotřebitelského komfortu a rychlejší zavádění novinek při nakupování léků online nebo mobilními zařízeními či dokonce pomocí hlasových asistentů, jako je Alexa. Ta od Amazonu.