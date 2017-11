Americká apokalypsa v maloobchodu teprve začíná

Apokalypsa v kamenných obchodech. Téma, které je v USA natolik propírané, že si vysloužilo vlastní heslo na Wikipedii. Spojeným státům se daří dobře. Ekonomika roste, důvěra spotřebitelů je hodně vysoko, nezaměstnanost naopak nízko jako nikdy v historii. Maloobchod by měl tedy vzkvétat – jenomže řetězce jsou pod větším tlakem než během finanční krize a krachují jeden po druhém. Proč?

Jenom za první tři čtvrtletí letošního roku dali američtí maloobchodníci vědět o zprovoznění více než 3 000 obchodů. Jenomže řetězce oznámily i to, že skoro 6800 prodejen uzavřou. To je skoro dvojnásobek loňského počtu – a skoro stejně jako 6 900 zavřených prodejen v roce 2008, kdy ale naplno zuřila finanční krize.

Následek? Narůstají problémy se splácením dluhu, u stále více úvěrů, které si na sebe nákupní centra nabrala, je vidět prodlení se splátkami.

Když se novináři ptají po důvodech této neutěšené situace, často zmiňují hegemona internetového nakupování Amazon.com. Tak jednoduché to ale není, uvádí analýza Bloombergu.

Řada maloobchodních řetězců, které za sebou mají víc než jenom pár měsíců existence, je obtěžkána dluhy. Ty často vznikly, když se soukromí investoři, například investiční společnosti, rozhodli je odkoupit prostřednictvím vypůjčeného kapitálu. Tento proces se označuje jako leveraged buyout a jeho důsledkem je to, že situací zkoušení maloobchodníci mají v rozvahách půjčky za miliardy dolarů. Ustát je bude teď ještě těžší – a to i pro zdravé řetězce.

Přichází den zúčtování?

Potížisté mezi obchody si zatím kupovali čas tím, že dluh refinancovali. Jenomže trh se změnil. Negativní fluidum, které teď navíc maloobchod obestírá, vede investory k tomu, že půjčky obchodníkům teď rozmýšlejí dvakrát. Teď ale přichází čas, kdy bude potřeba tento dluh splatit.

Možná se tak rýsuje pohroma, která by se na hranicích Spojených států zastavit nemusela. Nejsou to jenom málo placení zaměstnanci, kteří by se mohli ocitnout na dlažbě. Mohl by se snížit základ pro odvod místní daně a investoři by mohli tratit na akciích.

Agentura Fitch Ratings odhaduje, že v tomto roce nabudou splatnosti rizikovější půjčky poskytnuté obchodníkům za 100 milionů dolarů. Jenomže příští rok to bude už za 1,9 miliardy a od roku 2019 až 2025 za skoro 5 miliard. Číslo představuje průměr za rok.

Bobtná i velikost dluhu poskytnutého obchodníkům, který je považovaný za rizikový.

Úrokové sazby ve Spojených státech navíc rostou, což zřejmě zasáhne poptávku po rizikovějším dluhu, který ale slibují vyšší výnosy. Řada řetězců by tak mohla mít problémy s refinancováním.

Mnohamiliardové půjčky si ale nabraly si i společnosti, které nyní ratingové společnosti považují za stabilní. Pouhá osmička společností s veřejně obchodovanými akciemi má dluhy za 24 miliard dolarů.

Retail apocalypse

„Jako apokalypsa v maloobchodu označuje uzavírání velkého počtu amerických prodejen, které začalo v roce 2016. Dotklo se více než 4 000 kamenných obchodů. Děje se tak v době, kdy američtí spotřebitelé v důsledku různých faktorů, mezi nimiž je i nástup e-commerce, mění svoje nákupní zvyklosti,“ píše se pod heslem Retail apocalypse v anglické verzi Wikipedie.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz, Wikipedia.