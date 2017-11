Ropní býci užívají geopolitické napětí, čistkami princ ukazuje svou sílu

• Ropa Brent vzrostla od 16. října, kdy irácká armáda dobyla Kirkúk, o více než 13 %

Ropa stále roste, zatímco se trh snaží spočítat možná rizika ohrožující nabídku poté, co v Saudské Arábii proběhlo víkendové zatýkání. Po přerušení dodávek v Severním Iráku minulý měsíc přitvrdily Spojené státy svůj postoj vůči Íránu, a ve spojení se současnými událostmi v Saudské Arábii to pomáhá vytvořit dokonalé prostředí pro ropné býky.

Skutečné přerušení dodávek v tomto období přitom ve skutečnosti představovalo jen pár set tisíc barelů a nemůže odůvodnit rostoucí křivku ropy, která naznačuje budoucí nedostatek suroviny. Kombinace přerušených dodávek, silného růstu poptávky, poklesu globálních zásob a rostoucích geopolitických rizik vedla k prudkému nárůstu investiční poptávky. Vzhledem k omezení likvidity dále po křivce se bude spekulativní poptávka omezovat na přední část křivky, čímž vzniká potenciální falešný dojem, že na trhu je větší nedostatek, než tomu ve skutečnosti je.



Ve světě toužícím po výnosech vedl nedávný vývoj k nárůstu investiční poptávky, protože investoři se snaží využít pozitivního vývoje výnosů ropy spojovaného s deportem trhu. Rostoucí geopolitická rizika vytvořila dokonalé prostředí pro ropné býky, kteří vytlačují potenciální prodávající krátkých pozic. V týdnu ukončeném k 31. říjnu, tedy před posledním zvýšením, už vlastnily hedgeové fondy rekordních 530 milionů barelů Brentu a celkové zásoby zahrnující i WTI dosáhly 840 milionů barelů.

Ropa Brent se nyní obchoduje stabilně poté, co včera dosáhla nového dvouletého maxima. Dlouhé čisté pozice od minulého úterý dále rostly a vytváří značné riziko poklesu, které se může projevit ve chvíli, kdy se obavy týkající se vývoje v Saudské Arábii rozplynou. S každým novým maximem je riziko stále napjatější – nejen pro ropu, ale i pro jiné produkty.

Více o vývoji ropy v souvislosti s napětím v Saudské Arábii uvedl ve svém pondělním komentáři kolega z francouzské Saxo Bank Christopher Dembik, vedoucí oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank v Paříži:

„Ceny ropy vyskočily na dvouleté maximum, protože obchodníci přidali rizikovou prémii způsobenou protikorupčním tažením v Saudské Arábii. Skutečnou otázkou však budou spíše nízké ceny ropy než vysoké. Koneckonců k čistce dochází v kritické chvíli, kdy saudské království čelí ekonomickým problémům vyvolaným poklesem cen ropy po roce 2014. Podle údajů Světové banky v posledních letech výrazně poklesl HDP Saudské Arábie, a to z 756,4 mld. USD v roce 2014 na 646,4 mld. USD v roce 2016.

Není pravděpodobné, že by politické dění mělo negativní dopad na Národní transformační program zaměřený na snížení závislosti země na cenách ropy a diverzifikaci průmyslu. Naopak by to mohlo program reforem spíše urychlit, protože by to znamenalo, že princ Muhammad bin Salmán, považovaný za liberála nakloněného otevřenému obchodu, posílí svou pozici. Čistky jsou způsob, kterým se korunní princ snaží ukázat svou sílu.

Je zatím příliš brzy na to, abychom plně pochopili konkrétní politické důsledky nedávných událostí, ale i přes odklon od rizika, který se dnes projevil v globálních aktivech, to zřejmě zahraniční investory od Saúdské Arábie nijak výrazně neodradí. Ve skutečnosti index Tadawul mírně vzrostl. Myslím, že tato čistka bude mít nulový dopad, pokud jde o příliv přímých zahraničních investic a nadcházející 5% veřejnou nabídku akcií Saudi Aramco.“

Index Tadawul All Share (TASI)



Zdroj: Bloomberg

Autor: Ole Hansen, hlavní komoditní stratég Saxo Bank

