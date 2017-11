Investiční příležitost pro Apple? Za 100 miliard dolarů fúze s Netflixem, říká Barry Ritholtz

Společnost Apple by měla koupit poskytovatele filmového obsahu na internetu, firmu Netflix. A za kolik? Reálných je prý 100 miliard dolarů. Říká to alespoň Barry Ritholtz, mimo jiné komentátor Bloomberg TV a Chief Information Officer, tedy ředitel IT ve společnosti Ritholtz Wealth Management. Hlavním důvodem, proč by se firmy měly spojit, je podle Ritholze synergie v aktivitách, které oběma společnostem spíše dělají vrásky na čele. Jde totiž o to, jak tvrdí Ritholz, že Apple například zjistil, že segment filmu a televize je zcela odlišným oborem, než hudební průmysl.

Nabídky video obsahu Apple prý navíc nedosáhly úrovně nabídek konkurenčních společností, jakou je třeba právě Netflix, ale hlavně Amazon. Jeho služba Prime se nyní chlubí 90 miliony předplatitelů, což je 63% tržní podíl v segmentu video služeb v USA. Argumentem pro fúzi Appple a Netflixu je i to, že Netflix utrácí doslova miliardy dolarů ročně za to, aby získal vlastní obsah. Jenže – ty peníze nemusí v budoucnu mít. Co pak bude dělat? Řešením je najít zajištěného partnera, se kterým může spojit své podnikání. A co víc - lépe čelit dravci onlinového světa, jménem Amazon.

Pravdou ale podle Ritholze je, že za realizaci této fantastické myšlenky by Apple s největší pravděpodobností Netflix silně přeplatil. A to přes statistiky, které říkají, že Apple má nyní tržní kapitalizaci přes 900 miliard dolarů a zcela reálnou šancí, že se může stát první firmou světa s bilionovou hodnotou. Akcie Apple v tomto roce přidaly více než 50 procent. A i když firma ve zpětném odkupu utratila více než 200 miliard dolarů, potřebovala by k nákupu Netflixu ještě vyměnit asi 1 a 1/3 svých akcií za každou akcii Netflixu.

Pokud ale investoři nehledají jen ryze „finanční argumenty“, proč by se obě firmy měly spojit, uvádí Barry Ritholtz další důvody pro fúzi: Mimo svých hardwarových zařízení, tedy telefonů a tabletů, firma Apple nedokázala zatím úspěšně konkurovat v obsahu. Podle Ritholtze řada jejích aplikací nevykazuje nejmodernější trendy a zaostává třeba za Amazonem. Apple TV je oproti konkurenčním službám video streamingu, jakou je třeba Google Chromecast či Amazon Fire Stick (nemluvě o Amazon Prime), hodně pozadu. „Jasně se v prodejních číslech ukazuje, že Apple TV není iPhone,“ konstatuje Ritholtz.

Výhody spojení Apple a Netflix:



• Apple získá přístup k objemnému zdroji obsahu, který mu okamžitě zajistí vyšší konkurenceschopnost vůči Amazonu.

• Do společného podniku přidá Netflix roční příjmy ve výši 10 miliard dolarů; Apple by měl být schopen toto číslo poměrně rychle zdvojnásobit nebo dokonce ztrojnásobit v příštích pěti letech.

• Akvizice by okamžitě učinila společnost Apple přední světovou internetovou firmou, nabízející vlastní televizní síť s více než 90 miliony předplatiteli ve 190 zemích světa.

• Netflix může pustit „k vodě“ starosti o kapitál na vlastní projekty, zvláště na zaplacení vlastního obsahu.

• Nakumulovanou hotovost Apple v hodnotě zhruba 300 miliard dolarů rozhodně neohrozí investice ve výši 10 - 20 miliard dolarů ročně na tvorbu vlastního obsahu.

• Tým Netflixu s Applem může výrazně zdokonalit služby video streamingu. Navíc prodejnost služby Apple TV může podpořit poskytnutí přístupu k obsahu Netflixu zdarma na šest až dvanáct měsíců.



Podle Barryho Ritholtze je tu ovšem i řada významných rizik, spojených s možným spojením firem Apple a Netflix. Jde hlavně o výši ceny, za kterou by Apple nakonec Netflix kupoval a malé zkušenosti s nákupem velkých firem, jakou Netflix je. Vedle toho pak může možné akviziční plány překazit nízká ziskovost Netflixu a úroveň tržeb, kterých je firma schopná generovat. Dobré fungování obou firem by prý mohla narušit i změna firemní kultury, která se z jedné úspěšné společnosti nemusí přenést do té druhé.

(zdroje: Bloomberg TV, Barry Ritholtz)