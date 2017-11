BAML: Současná korekce je jen kosmetická. Na velký propad bude potřeba těžších kalibrů

Americké akcie v posledních dvou seancích korigovaly a poodstoupily poněkud od vytvořených historických maxim. Hlavním důvodem bylo respektive stále ještě je určité zklamání z návrhů konkrétní podoby daňové reformy, jejíž hlavní část v podobě snížení firemních daní by mohl platit až od začátku roku 2019 a ne už od roku 2018.Podle analytiků Bank of America Merryll Lynch (BAML) probíhající korekce je spíše jen kosmetickou záležitostí. Velká korekce, po které mnoho hráčů už dlouho volá by podle nich potřebovala silnější spouštěč například v podobě ekonomické recese, případně akcelerace růstu platů, růstu dluhopisových výnosů případně růstu volatility či dluhových spreadů. Nic z toho se ale zatím na obzoru ani nerýsuje.Podle statistik a odhadů BAML fondy operující s cennými papíry v uplynulém týdnu zaznamenaly příliv prostředků v objemu 3,9 mld USD oproti 5 mld. USD v předminulém týdnu. Z toho však US fondy přišly o 5,6 mld. USD a do evropských fondů naopak přiteklo 2,9 mld. USD Podílové fondy přitom zaznamenaly odliv 1 mld. USD . Do dluhopisových fondů přiteklo 6,5 mld. USD se 46. týdnem přílivu prostředků do dluhopisových fondů s nejvyšší investičním hodnocením.Rekordních 1,3 mld. USD připlulo do fondů zaměřených na technologie.