Makroekonomický výhled 13. 11. – 17. 11. 2017

Autor: Bc. Jakub Švábenský

Příští týden nás čeká kromě velké dávky makrodat, také velice důležité politické napětí ohledně schvalování návrhu daňové reformy v USA. Republikáni v americkém Senátu představují návrh daňové reformy, který se od návrhu jejich protějšků ze Sněmovny reprezentantů zásadně liší, kromě jiného odkládá snížení korporátní daně až do roku 2019. Trhy, které očekávají schválení daňové reformy do Dne díkůvzdání, se nyní obávají, že díky návrhu senátu nemusí být tento termín dodržen. Názorové rozdíly republikánů obou komor kongresu mohou vést k vyšší volatilitě během následujících několika dní.

Hned v úvodní obchodní seanci nového týdne se sice nedočkáme mnoho zajímavých makroekonomických dat, nicméně asijské trhy mohou být ovlivněny rétorikou guvernéra japonské centrální banky. Haruhiko Kuroda promluví na tiskové konferenci za BOJ. Čína přinese pod nos investorů report počtu nových půjček za měsíc říjen. Německé trhy budou ve znamení zveřejnění Buba měsíčního reportu. Zámořská obchodní seance proběhne bez zajímavějších makrodat, přestože za FOMC s tématem o normalizaci balanční sum vystoupí v Japonsku Patrick T. Harker. Statistika bilance federálního rozpočtu zveřejněná v podvečer evropského času ukončí pondělní dávku makrodat.

Úterý přinese již zajímavější data z Číny, kde můžeme očekávat zveřejnění statistiky průmyslové produkce a maloobchodních tržeb za minulý měsíc říjen. Z Asie se následně přesuneme do Evropy, a to konkrétně do Německa. V osm hodin středoevropského času se odtajní index spotřebitelských cen (CPI). Trhy ovšem budou netrpělivě čekat na výši německého HDP za 3Q 2017 a také tentýž předběžný odhad z Evropské unie. Inflační data přinese i Velká Británie (CPI) a zámoří zveřejní index cen výrobců (PPI) za měsíc říjen. Ve večerních hodinách americký institut API zveřejní týdenní změnu zásob ropy WTI.

Největší volatilitu na akciových trzích můžeme očekávat ve středu. Japonsko přinese informace roční dynamiky HDP a předběžnou výši HDP za 3Q 2017. V neposlední řadě se investoři dočkají také reportu japonské průmyslové produkce. Velká Británie zveřejní míru nezaměstnanosti za měsíc září společně se změnou počtu žadatelů o podporu v nezaměstnanosti. Klíčová data poputují ze Spojených států. Akciové trhy budou očekávat zprávy o týdenních změnách zásoby ropy dle agentury EIA. Dále říjnové informace o meziměsíční změně maloobchodních prodejů a stejně jako Evropa v úterý, tak i Amerika zveřejní indexy spotřebitelských cen (CPI) jak v meziročním, tak i v mezi měsíčním srovnání.

Čtvrtek na evropském kontinentu přinese údaje z Velké Británie. Investoři se dočkají maloobchodních tržeb za měsíc říjen. Zásadní pro vývoj na evropských trzích bude report inflačního růstu v podobě zveřejnění indexů spotřebitelských cen (CPI) za měsíc říjen. Ze Spojených států se můžeme těšit na Fed index z Philadelphie, ale především říjnovou průmyslovou produkci a využití průmyslových kapacit. Nebudou ovšem chybět ani data z amerického trhu práce v podobě týdenní změny počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti. V odpoledních hodinách agentura EIA zveřejní týdenní změnu zásob plynu.

Závěrečný den příštího obchodního týdne se přesuneme pouze do USA, kdy v půl třetí středoevropského času bude zveřejněna říjnová zpráva o nově zahájených stavbách domů a o stavebních povolenkách. Ve večerních hodinách agentura Baker Hughs zveřejní týdenní změnu počtu aktivních ropných věží v USA.