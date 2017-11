Evropské akcie potopí jen Spojené státy

Valuace amerických akcií se nyní pohybují mnohem výše než u akcií v Evropě. Pokud vezmeme v úvahu očekávaný ekonomický růst a výši dlouhodobých sazeb, je situace na americkém akciovém trhu abnormální, ovšem v Evropě platí opak, domnívá se hlavní ekonom banky Natixis Patrick Artus. Co může být příčinou tohoto stavu?



Artus v následujících dvou grafech porovnává valuace amerického a evropského trhu (PE indexu S&P 500 a indexu EuroStoxx) s rozdílem mezi tempem růstu nominálního produktu a výnosy desetiletých vládních obligací. Čím vyšší tento rozdíl je (čím výše je nominální ekonomický růst nad sazbami), o to vyšší by se daly očekávat valuace akcií. V USA ovšem pozorujeme znatelně vyšší PE, přestože ekonomické prostředí je ze zmíněného hlediska lepší v Evropě:





Natixis na základě výše uvedeného tvrdí, že americké akcie již jsou předražené, což vnímá jako hrozbu pro evropské trhy. Pohled do historie totiž ukazuje, že korelace mezi americkým a evropským trhem je soustavně vysoká a pokud by tak americké trhy v budoucnu klesaly, podle ekonoma by to pravděpodobně stáhlo dolů i akcie v Evropě.



Co by podle Artuse mohlo spustit výprodej amerických akcií? V první řadě by to mohlo být vyčerpání volných zdrojů na americkém trhu práce, které by se projevilo poklesem tempa ekonomického růstu. Hrozí také, že dojde k obratu v oblasti korporátních investic a v neposlední řadě tu je možnost zklamání z plánovaných daňových reforem. V oblasti trhu práce bude rozhodující, zda a nakolik bude i nadále růst míra participace a nakolik bude pokračovat zpomalování tempa růstu pracovní síly – viz následující obrázek:

Natixis nakonec poukazuje i na vztah mezi vývojem na akciových trzích a na trzích měnových. Podle banky by mohla nastat celková kombinace slabšího růstu v USA, korekce amerického akciového trhu a oslabování dolaru. To vše by pak znatelně dolehlo na evropské akcie i přesto, že jejich současné valuace jsou ve srovnání s americkým trhem atraktivnější.

Zdroj: Natixis