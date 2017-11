11.h - Evropa v závěru týdne ztrácí, ArcelorMittal po výsledcích +3 %

Evropské akciové trhy po krátkém úvodním růstu zamířily do červených čísel a navazují tak na včerejší vývoj, kdy indexy propadly nejvíce za poslední čtyři měsíce. Důvodem pro nervozitu investorů jsou především obavy o komplikace při schvalování daňových reforem ve Spojených státech, na což akcie reagují aktuálně poklesem o několik desetin pod úroveň včerejšího závěru. Bez jasného směru zůstává zatím euro, a to na hladině 1,165 EUR/USD.



Ve svém poklesu pokračuje společnost Burberry, která včera reportovala své výsledky. Dnes akcie odepisují dalších 3,5 % poté, co analytici UBS snížili své doporučení. Nedaří se rovněž automobilkám, které v průměru odepisují o více než procento. Největší ztrátu si připisuje Peugeot, kde analytici Kepler Cheuvreux a Invest Securities snížili své doporučení. Akcie odepisují 3,8 %. Z ostatních zástupců sektoru je pod tlakem Renault se ztrátou 1,9 % nebo dodavatelské společnosti Valeo a Schaefler, jejíž akcie se pohybují o 2,4 %, resp. 2,2 % níže.





V plusu je naopak ArcelorMittal , který posiluje o 2,5 %. Impulzem jsou lepší reportované výsledky, kdy firma očekává, že růst globálního průmyslu bude pokračovat i v příštím roce.Celoevropský Euro Stoxx 50 oslabuje stejně jako francouzský CAC 40 a německý DAX o 0,4 % a britský FTSE 100 o 0,2 %.