Mezi japonskými bankéři je navzdory pochvale od MMF dusno

Prezidentka MMF Christine Lagardeová ve středu pochválila šéfa Bank of Japan (BoJ) Huruhika Kuroda za dobrou práci v oblasti monetární politiky se snahou o dosažení požadovaného růstu cen na úroveň 2 %. Doporučila mu pokračovat s jejím extrémně uvolněným režimem, případně ji uvolnit ještě více. Bude se však BoJ tímto doporučením řídit?

Na posledním zasedání koncem října ponechala BoJ úrokovou sazbu na -0,1 % a objem QQE (kvantitativní a kvalitativní uvolňování) zůstal nezměněn. I nadále tak bude japonská centrální banka vykupovat z trhu dluhopisy a akciové ETF v obrovském množství a bude podporovat nárůst inflace. Nováček v radě banky Goushi Kataoka ovšem hlasoval proti statusu quo monetární politiky. Tvrdí, že BoJ by měla jasně vyjádřit svou připravenost opět rozšířit pobídky, kdyby domácí ekonomické faktory oddalovaly dosažení inflačního cíle.

K tomu ještě Kataoka dodal, že centrální banka by měla navýšit nákupy 15letých dluhopisů tak, aby jejich výnos klesl k 0,2 %. Aktuálně se obchodují s výnosem přibližně 0,3 %. Nováček v týmu BoJ je tak extrémně holubičí. Jeho vliv by se mohl do budoucna projevit v pokračujícím oslabování jenu a v růstu cen japonských akcií.

Tento týden se k němu přidal i Yukitoshi Funo, který také bránil současné nastavení monetární politiky a je odpůrcem jejího případného utahování. Program nákupu ETF v ročním objemu 53 miliard USD by ještě rád navýšil.

Proti těmto dvěma stojí ale ostatní guvernéři a někteří už začínají volat právě po omezení pobídek. Proto se zvyšuje pravděpodobnost, že další krok v BoJ bude utěsňování peněžní expanze, a ne její další uvolnění.

Japonská centrální banka v posledních měsících čelí velké kritice. Hospodářský růst zůstává za očekáváním, inflace se ani po letech výrazných pobídek nezvyšuje a akciový trh se dostal na 26letá maxima. To jsou úrovně, které podle ekonomů nejsou fundamentálně podpořeny růstem tržeb a zisků firem, ale pouze monetární politikou. Vzniká zde riziko velké bubliny a ty jsou v Japonsku strašákem.

V dubnu končí funkční období šéfovi Kuroda a je možné, že bude vyměněn. Jádrová inflace roste pouze o 0,1 % po pěti letech pobídek, a proto si trh klade otázku, zda Kurodo určuje peněžní politiku správně. Zatím se však počítá s pokračováním pobídek, a to by mělo být pozitivní pro globální akciové trhy.