Rozbřesk: Česká koruna se snaží rozšířit zisky po silnější inflaci… Nedaří se jí ale zaútočit na 25,50 CZKEUR

Česká koruna se po silnější inflaci pokusila rozšířit svoje zisky. Detailní pohled do čísel ovšem ukázal, že jádrová složka inflace stagnuje a za růstem jsou opět do značné míry především rychlejší potraviny. Navíc odpoledne centrální banka řekla, že říjnová inflace je v souladu s poslední prognózou centrální banky, a ta kreslí další růst sazeb až pro druhou polovinu příštího roku. Minimálně část centrálních bankéřů je ale naladěna na více jestřábí notu a mohou zvažovat další růst sazeb již na letošním prosincovém zasedání. Co je do té doby zásadní sledovat a co může změnit jejich názor?



Za prvé výsledek HDP za třetí kvartál, který ČSÚ zveřejní příští týden,… a do prosincového zasedání bude známá i struktura růstu. Pokud by došlo k viditelnému zrychlení nad 5 % (prognóza ČNB) a za růstem by stálo další zrychlení soukromé spotřeby, byl by to pro centrální banku další varovný signál o přehřívání domácí ekonomiky.



Za druhé, ostře sledovaná bude dynamika mezd za třetí kvartál. V poslední prognóze si centrální bankéři pohráli s citlivostní analýzou zvažující právě rychlejší růst mezd a výsledkem byl výrazně rychlejší růst sazeb…



A v neposlední řadě bude důležité, kde se bude obchodovat koruna. Pohyb na stávajících nebo mírně slabších úrovních by mohl být nakonec brán jako další lehce “pro-inflační riziko“… Listopadová prognóza podle všeho počítá s dalším posilováním koruny.



Sečteno, podtrženo, náš základní výhled sice počítá s dalším růstem sazeb až v příštím roce. Pokud však přijdou silná čísla za HDP a mzdy a koruna se nepohne z místa, prosinec určitě nelze vyloučit ze hry.

TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se po vyšších inflačních číslech pokoušela rozšířit zisky, ale nepodařilo se jí pořádně ohrozit 25,50 EUR/CZK. I proto s blížícím se koncem týdne očekáváme spíše stagnaci. Koruně se navíc nemusí líbit nárůst napětí na globálních akciových trzích v posledních dvou dnech.



Zahraniční forex

Kurz eurodolaru se opět ocitl pod vlivem politiky - tentokrát té americké. Komplikace se schvalováním daňové reformy v americkém Senátu (vypadá to, že by nižší korporátní daň mohla platit až v roce 2019) se dolaru zjevně nelíbí.



Dnešní kalendář kromě vystoupení centrálních bankéřů (pozor na Draghiho z ECB) neobsahuje nic zajímavého a tak trh může dále sledovat, jak si daňová reforma klestí cestu americkým Kongresem.



Ropa

Cena ropy Brent byla včera víceméně stabilní a stále se tak pohybuje poblíž hranice 64 USD/barel.



Pozornost trhu se nyní již soustředí na zasedání OPECu na konci listopadu (30.11.). Na něm dojde patrně k prodloužení stávající dohody na omezení produkce ropy. Podobný vývoj však již trh očekává a OPEC a spol. je k prodloužení de facto nucen fundamentálními výhledy (v případě ukončení dohody ke konci března, by se trh v příštím roce patrně dostal znovu do významného přebytku).



Dnes pak pozornost přitáhnou týdenní data z USA o producentské aktivitě.