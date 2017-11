Výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech čeká řada výzev (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Výstavba nového jaderného bloku v Dukovanech má před sebou řadu výzev k překonání.

Evropské trhy dnes otevřou v červených číslech.

Stejně jako v předchozích dnech, tak i poslední obchodní den tohoto týdne nepřinese žádné výraznější zprávy ať už z Ameriky, tak i z Evropy. Pro zajímavost můžeme zmínit dvě události. První je indikátor důvěry sestavovaný University of Michigan, který by měl podle ekonomů SG pokračovat v růstu z posledních tří měsíců. Tou další jsou dnešní údaje o francouzském průmyslu, který by měl překvapit silným růstem. Neočekáváme však výraznější reakci trhů na tuto zprávu.

V Americe dnes nejsou očekávány výsledky od známějších firem. V rámci evropského indexu Stoxx 600 vyhlašuje dnes výsledky například ArcelorMittal, Allianz či Telecom Italia.

Analytici Société Générale zvýšili doporučení pro americkou důlní společnost Rio Tinto na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Všechny hlavní indexy v Americe při včerejším obchodování zaznamenaly ztráty. Například index S&P 500 odepsal 0,4 % své hodnoty. Nejztrátovější byl především sektor stavebních materiálů (-3,6 %), kde si výrazně pohoršily akcie společnosti Johnson Controls International, a to o celých 6 %. Dále se nedařilo sektorům surovin a informačních technologií.

Asijsko-pacifický region stejně jako včera vykazuje smíšené výsledky z dnešního obchodování. Japonský Nikkei 225 klesl o 0,8 %. Nejhlubší ztráty byly v sektorech telekomunikací (-1,9 %) a utilit (-1,7 %), oproti tomu energetický sektor si připisuje 2,2 %. Dále klesají také indexy taiwanské, australské a indické. Zisky mají především čínské indexy.

ČEZ

Výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech může zkomplikovat a prodlužovat celá řada faktorů. Zásadní první rozhodnutí by mělo padnout ze strany vlády, která by se měla na jaře příštího roku vyjádřit, kdo bude financovat výstavbu nového bloku. Pokud se vláda jasně nerozhodne, budou se všechny další termíny prací posouvat, jako například výběr dodavatelů či zpracování dokumentace. Další potenciálně možnou překážkou by mohl být aktuálně projednávaný evropský energetický balíček. Jeho návrh počítá s tím, že by se zvažovala potřeba nových elektráren ne v rámci daných států, ale větších regionů. Zde by mohla mít Česká republika problém dokázat, že by hrozil nedostatek elektrárenských kapacit. Odborníci také očekávají, že by se Německo mohlo snažit blokovat výstavbu nového jaderného bloku. Jak je vidět, tak jako každý velký projekt i výstavba nového jaderného bloku má před sebou řadu výzev, kde se teprve časem ukáže, jak moc jsou významné.