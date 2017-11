Ranní glosa: Česká koruna se snaží rozšířit zisky po silnější inflaci

Česká koruna se po silnější inflaci pokusila rozšířit svoje zisky. Detailní pohled do čísel ovšem ukázal, že jádrová složka inflace stagnuje a za růstem jsou opět do značné míry především rychlejší potraviny. Navíc odpoledne centrální banka řekla, že říjnová inflace je v souladu s poslední prognózou centrální banky, a ta kreslí další růst sazeb až pro druhou polovinu příštího roku. Minimálně část centrálních bankéřů je ale naladěna na více jestřábí notu a mohou zvažovat další růst sazeb již na letošním prosincovém zasedání. Co je do té doby zásadní sledovat a co může změnit jejich názor?



Za prvé výsledek HDP za třetí kvartál, který ČSÚ zveřejní příští týden,… a do prosincového zasedání bude známá i struktura růstu. Pokud by došlo k viditelnému zrychlení nad 5 % (prognóza ČNB) a za růstem by stálo další zrychlení soukromé spotřeby, byl by to pro centrální banku další varovný signál o přehřívání domácí ekonomiky.





Za druhé, ostře sledovaná bude dynamika mezd za třetí kvartál. V poslední prognóze si centrální bankéři pohráli s citlivostní analýzou zvažující právě rychlejší růst mezd a výsledkem byl výrazně rychlejší růst sazeb…A v neposlední řadě bude důležité, kde se bude obchodovat koruna . Pohyb na stávajících nebo mírně slabších úrovních by mohl být nakonec brán jako další lehce “pro-inflační riziko“… Listopadová prognóza podle všeho počítá s dalším posilováním koruny Sečteno, podtrženo, náš základní výhled sice počítá s dalším růstem sazeb až v příštím roce. Pokud však přijdou silná čísla za HDP koruna se nepohne z místa, prosinec určitě nelze vyloučit ze hry.