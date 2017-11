Summary: Dnešek přinesl řadu firemních dat, někdy i s nepříjemnými překvapeními

Z řady zajímavých výsledků hospodaření, které dnes firmy představily, zaujaly data Vestas Wind Systems, veledůležitého hráče na poli výroby větrných turbín. Ten totiž publikoval výsledky za poslední kvartál a nutno říci, že nebyly uspokojivé. Problémy hlásí i německý průmyslový obr Siemens, a to i přes růst tržeb. Firmu Albemarle ještě před nějakou dobou investoři moc neznali. Stačilo ale málo a všechno je jinak. Tím málem se myslí lithium, které firmě nyní pomohlo k solidním výslekům hospodaření.



EVROPA:



Deutsche Telekom





Mateřská společnost amerického T-Mobile US zaknihovala tržby ve výši 18,3 mld. EUR (+1% meziročně), držíc se tak predikcí stanovených trhem. Ukazatel EBITDA (po abstrahování od jednorázových položek) pokročil vzhůru o 3 % na 5,7 mld. EUR . V tomto případě byl konsensus o něco nižší, konkrétně 5,6 mld. EUR . Marže EBITDA se rozšířila o 70 bps meziročně na 31,3 %. Budeme-li držet jednorázové položky dál i od čistého zisku na akcii, vyškrábe se jeho hodnota na 0,3 EUR . Meziročně se jedná o posun vzhůru o 30 %, zatímco trh počítal s 16% yoy růstem. Volný cashflow zůstává víceméně nedotčen a pořád stabilně silný na 1,9 mld. EUR Nyní přesuneme svůj pohled na provozní metriky, konkrétně na růst počtu zákazníků. Nebudeme teď komentovat vývoj v mobilním bezdrátovém odvětví, jelikož ten úzce souvisí s T-Mobile US. V případě Deutsche je důležitý růst počtu klientů pevných linek připojených pomocí All -IP architektury (+8 % meziročně) a klientů připojených k internetu pomocí optických kabelů (+7,5 % meziročně). All -IP architektura a optické kabely umožňují Deutsche Telekom poskytnout zákazníkům komplexní balíček služeb (pod názvem Magenta One), jenž zahrnuje také mobilní připojení a digitální televizi.K neúspěchu fúze mezi Sprint a T-Mobile US, od níž bylo definitivně opuštěno, se management prozatím nevyjádřil. Čeho se nám však dostalo je vylepšení výhledu pro rok 2017 (nyní se nacházíme v posledním čtvrtletí). Na základě robustního výkonu americké divize byl cíl pro ukazatel EBITDA navýšen na interval 22,4 – 22,5 mld. EUR (doteď 22,3 mld. EUR ).Výsledky hodnotíme pozitivně zejména s ohledem na vývoj provozních metrik a stabilně vysoký volný cashflow. Akcie posilují o mírných 0,5 %.Tržby německého konglomerátu narostly meziročně o 1,5 %, zatímco trh počítal s 4% yoy růstem. Jak postupujeme výsledovkou dolů, problémy se nám začínají hromadit. Provozní zisk (neboli v případě Siemens Profit Industrial Business) ve výši 2,2 mld. EUR značil pokles o 10 % yoy. Tržní predikce přitom udávaly 5% meziroční posílení. Kromě fiaska v divizi Power, jemuž se budeme věnovat níže, k tomu přispěly také odpisy zásob v divizi obnovitelných zdrojů. Provozní marže se zúžila o 120 bps meziročně na 9,7 %. Čistý zisk nakonec tahaly z problémů nejádrové aktivity jako korporátní položky, aktivity spojené s nemovitým majetkem a příznivější daňové náklady. Ve výsledku tak čistý zisk narostl o 10 % yoy na 1,3 mld. EUR , čímž výrazně zaostal za konsensem udávajícím 1,5 mld. EUR Tato špatná čísla si připisuje na účet divize Power and Gas (říkal někdo General Electric?), jejíž tržby se propadly o 20 % yoy. Management hlásí pokles poptávky po velkých turbínách ve všech reportujících regionech. Zásah dostal samozřejmě také provozní zisk, který odepsal 40 % yoy také kvůli nevyužitým výrobním kapacitám a deflačním tlakům v sektoru. Negativní efekt byl ještě umocněn neobvykle vysokou srovnávací bází – provozní zisk v 4QFY16 zahrnoval také bonus 70 mil. EUR (14 % provozního zisku) plynoucí z přecenění zásob. Ostatní divize si vedly relativně dobře, obzvláště pak Mobility (vlaky, metro, atd.), která k provoznímu zisku přihodila 9 %.Managementu ke cti slouží fakt, že si jasně uvědomuje problémy společnosti a plánuje je rychle řešit. Postupná proměna společnosti na holdingovou strukturu umožní osekat transakční náklady příznačné pro velké konglomeráty, zefektivnit byznys a bude-li potřeba, jednodušeji odprodat problémové divize. V tomto směru se již ubírá divize Mobility, která vytvoří novou entitu s francouzským Alstom, a také divize Healthineers (zdravotnická zařízení), u níž je v plánu IPO pro příští rok.Na závěr nabízíme pro zájemce ještě šálek upokojujícího čaje. Rok 2018 by měl být sice problematický, ale v podstatě by měl kopírovat výsledky tohoto roku (možnost mírného pozitivního překvapení). Dividenda na akcii bude zvýšena o 0,1 EUR na 3,7 EUR , díky čemuž zůstává dividendový výnos na úrovni 3 % neohrožen. Ke všemu ho ještě podepírá téměř 5% výnos volného cashflow. Tímto chceme říct, že patálie Siemens můžou v lecčem připomínat problémy amerického General Electric , avšak situace německého konglomerátu není zdaleka tak dramatická. Siemens dnes odepisují 3 %.Německá banka v předešlém kvartálu neoslnila ani nezklamala. Celkem utržila 2,5 mld. EUR (+3 % meziročně), díky čemuž se udržela přesně v linii konsensu. Podotýkáme, že 0,5 mld. EUR tvořily jednorázové položky, z nichž většina již byla dopředu známa, avšak pro příští rok představují vyšší srovnávací bázi. Rezervy ubraly meziročně téměř 40 % na 170 mil. EUR , čímž posloužily provoznímu zisku jako odrazový můstek pro 50% meziroční nárůst na 630 mil. EUR . Pozitivní překvapení ve srovnání s predikcemi mělo hodnotu 20 mil. EUR (+3 %). Čistý zisk, jenž si v tomto kvartálu odpustil neprovozní nákladové položky, se vyhoupl na 470 mil. EUR (+760 mil. EUR meziročně).Kapitálové pozici se dostalo dalšího mezikvartálního zlepšení. Ukazatel CET1 nyní dosahuje 13,5 % (+50 bps mezičtvrtletně), což je nejvyšší hodnota za poslední rok. Podpěru tvořily jak objemnější vlastní kapitál, tak pokles rizikově vážených aktiv. Konsensus se díval směrem k 13,2 %. Návratnost vlastního kapitálu (ROTCE) zůstává nadále chronicky nízká, konkrétně pod 1 %.Výhled na rok 2017 zůstává víceméně nedotčen. Akcie reagují 2,5 % růstem.Veledůležitý hráč na poli výroby větrných turbín publikoval výsledky za poslední kvartál a nutno říci, že byly všechno jen ne uspokojivé. Pokles tržeb o 6 % meziročně (konsensus +3 % meziročně) se nesl v duchu intenzivnějšího konkurenčního prostředí a klesajících cen. Provozní marže vyfoukla o 200 bps yoy na 12,9 % a výsledný čistý zisk (abstrahujíc od jednorázových položek) se propadl o 18 % meziročně na 250 mil. EUR (konsensus 300 mil. EUR ). Nutno však říci, že nové zakázky si drží zdravé tempo a jejich objem narostl o 50 % yoy na 2 600 MW.Management se rozhodl aplikovat techniku rychlého strhnutí náplasti a rovnou snížil výhled pro rok 2017. Tržby zůstaly ponechány téměř bez úpravy, nicméně provozní marže by se měla nově držet mezi 12 – 13 % (doteď 12 – 14 %) a volný cashflow mezi 450 – 900 mil. EUR (doteď minimálně 700 mil. EUR ). Značné riziko management vidí také v možném osekání daňových pobídek v USA, což by celou situaci ještě zhoršilo.Investoři posílají akcie Vestas dolů o 20 %.Před nějakou dobou nepříliš známý výrobce chemikálií se dostal do světla investičních reflektorů díky explodujícím cenám lithia . Tržby společnosti narostly ve třetím čtvrtletí o 15 % meziročně na 760 mil. USD . Pozitivně nastavený konsensus se jim podařilo překročit o cca 30 mil. USD (+3 %). Hurikán Harvey se nicméně vyřádil i na aktivitách Albemarle a v segmentu Refining Solutions (rafinerie) a PCS (polymery) sestřelil EBITDA marže o 900 bps meziročně (nyní 25 %) a 800 bps meziročně (nyní 23 %). Vyšší náklady na geologický průzkum navíc pozdržely také EBITDA marži v segmentu Lithium (+70 bps yoy na 42 %). Celková EBITDA marže se proto zúžila o 100 bps yoy na 27,7 % a ukazateli EBITDA tím pádem nezůstal příliš velký prostor pro růst (+12 % meziročně na 210 mil. USD ). Trh s těmito výpadky naštěstí víceméně počítal. Výsledný čistý zisk na akcii měl hodnotu 1,08 USD (+19 % meziročně).Ještě pár slov ke zmiňovanému lithiu . Na tomto segmentu stál v podstatě celý růst tržeb v tomto čtvrtletí (+62 % yoy). Výsledný efekt je ten, že podíl lithia na celkových tržbách se meziročně zvedl z 25 % na nynějších 35 %. Přílišná expozice společnosti na tento relativně nový trh je poměrně riskantní. Doufáme tedy, že opětovný náběh rafinerií a polymerů diverzifikuje zdroj tržeb.Ať tomu bude jakkoliv, pozitivní vývoj segmentu lithia umožnil managementu navýšit výhled ukazatele EBITDA pro rok 2017 z intervalu 835 – 875 mil. USD na 860 – 875 mil. USD , čímž se střední hodnota dostala mírně nad konsensus 860 mil. USD . Potěšilo nás také zvednutí rozmezí pro volný cashflow z 225 – 325 mil. USD na 275 – 325 mil. USD Navzdory relativně dobrým výsledkům se pro teď trh rozhodl vybrat zisky a akcie Albemarle posílá dolů o 3 %.Výsledky společnosti Macy’s s sebou přinášejí náhled do stavu tradičního retailového odvětví, tzn. kamenných prodejen. Těžce zkoušení vlastníci tohoto titulu (výkon -50 % za poslední rok) nyní konečně pozorují slabé světélko naděje. Tržby z prodejen otevřených déle než jeden rok (same-store-sales) sice opětovně sklouzly a to o 4 % (konsensus -2,5 %), nicméně drastická úsporná opatření začínají přinášet ovoce. 6% yoy pokles nákladů na prodané zboží (zásluha efektivnějšího řízení zásob) byl doprovázen 7% meziročním osekáním režijních nákladů. Výsledný efekt je provozní zisk posilující o 4 % na 180 mil. USD , tedy o 20 mil. USD více než s čím počítaly predikce. Když se k tomu připočtou klesající úvěrové náklady a příznivější daňové položky, dostáváme se s čistým ziskem na akcii na hodnotu 0,23 USD , což je o 33 % více než v předešlém roce a o 7 centů více než čekal trh.Dlouho očekávaný (i když jen částečný) úspěch je po zásluze odměněn dnešním 8% růstem ceny akcií