Polovina Čechů bude dávat pod stromeček peníze. Pro čtvrtinu respondentů je zajímavým dárkem stavební spoření

Praha 8. listopadu 2017 – Darovat k Vánocům obálku s penězi v letošním roce plánuje 48 % Čechů. Pro třetinu je to ideální dar, pro třetinu jen alternativa těch tradičních. Bankovek se dočkáme spíše od mužů, pro ženy jsou poslední variantou v případě, kdy nenajdou vhodnější alternativu. Podle aktuálního průzkumu finanční skupiny Wüstenrot je zajímavým typem vánočního dárku také stavební spoření. To by nejčastěji darovali rodiče dětem.

Letos najde peníze pod stromečkem každý druhý Čech. K Vánocům je chce věnovat 52 % mužů

a 44 % žen. Zejména mladí lidé je považují za ideální způsob, jak umožnit obdarovanému pořídit si přesně to, co potřebuje. „Obdobného názoru jsou i muži, kteří často nemají inspiraci pro nákup, a lidé s nižším vzděláním,“ doplňuje Jiří Klos, manažer vývoje bankovních produktů finanční skupiny Wüstenrot. Naopak pro ženy a rodiny s dětmi jsou dle jejich slov až poslední variantou.

Obálku s hotovostí přinese Ježíšek častěji v Praze, kde se pro tento dárek rozhodlo 53 % respondentů. Naopak v ostatních částech Čech jej na Štědrý den dostane jen 45 %.

A jak Češi vybírají dárky?

Každá druhá žena je řeší již v průběhu roku – pozoruje a poznamenává si, co by si její nejbližší přáli. Muži se nejčastěji na přání ptají, 16 % z nich nákup dárků nechává na poslední chvíli.

Stavebko by dostaly děti i vnoučata

Stavební spoření si pod stromečkem umí představit 25 % respondentů. Zájem o něj přitom stoupá spolu s dosaženým vzděláním. Zatímco lidé se základním vzděláním by ho darovali v 16 % případů, mezi vysokoškoláky by po něm sáhl každý třetí (32 %). „Lidé s vyšším vzděláním si umějí lépe vyhodnotit výhody stavebka, porovnat je s jinými spořicími produkty. Zároveň častěji více plánují a nevadí jim fixovat prostředky po několik let, i s vidinou toho, že si mohou zažádat o výhodný úvěr na rekonstrukci či modernizaci bydlení. V neposlední řadě mají častěji vyšší příjmy a jsou tedy schopni odkládat pravidelně stejnou částku,“ upřesňuje Klos. Nejčastěji, v 78 %, by ho darovali rodiče svým dětem, 31 % by ho dalo vnoučatům.

Komu byste dali k Vánocům stavební spoření?

dětem 78 % vnoučatům 31 % rodičům 14 % sourozencům 10 % prarodičům 4 % někomu jinému 3 %

„Zájem o stavební spoření je dán dobrým poměrem výnosu a rizika, kdy z tohoto hlediska patří stále k nejvýhodnějším finančním produktům na trhu. V průzkumu to potvrdilo 44 % respondentů,“ uzavírá Klos.

Soutěž o půl milionu

Již 25 let se Wüstenrot zaměřuje na tvorbu finančních rezerv a financování bydlení. Jako dárek pro stávající i potenciální klienty si připravil soutěž s Půjčkou ProBydlení. Všichni, kteří plánují rekonstrukci, nebo se rozhodnout do konce roku vylepšit své bydlení a využijí k tomu výhodných podmínek od Wüstenrotu, budou zařazení do slosování o dvakrát 250 000 Kč.

O průzkumu

Průzkum Peníze jako vánoční dárek finanční skupiny Wüstenrot byl realizován v listopadu 2017 prostřednictvím online nástroje Instant Research. Sběr dat probíhal on-line formou. V dotazníku odpovídalo celkem 525 respondentů s reprezentativním zastoupením podle pohlaví, věku, regionu, velikosti bydliště a vzdělání.