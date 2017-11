Výsledky Deutsche Telekom jsou pozitivní, díky vývoji provozních metrik a stabilně vysokému volnému cashflow

Mateřská společnost amerického T-Mobile US - Deutsche Telekom, zapsala za 3. čtvrtletí roku 2017 tržby ve výši 18,3 mld. EUR (+1% meziroční nárůst), držíce se tak predikcí stanovených trhem. Ukazatel EBITDA (po abstrahování od jednorázových položek) poskočil vzhůru o 3 % na 5,7 mld. EUR. V tomto případě byl konsensus o něco nižší, konkrétně 5,6 mld. EUR.

Marže EBITDA se meziročně rozšířila o 70 bps na 31,3 %. Budeme-li držet jednorázové položky dál i od čistého zisku na akcii, vyškrábe se jeho hodnota na 0,3 EUR. Meziročně se jedná o posun vzhůru o 30 %, zatímco trh počítal s 16% yoy růstem. Volný cashflow zůstává víceméně nedotčen a pořád stabilně silný na 1,9 mld. EUR.



Nyní přesuneme svůj pohled na provozní metriky, konkrétně na růst počtu zákazníků. Nebudeme teď komentovat vývoj v mobilním bezdrátovém odvětví, jelikož ten úzce souvisí s T-Mobile US. V případě Deutsche je důležitý růst počtu klientů pevných linek připojených pomocí All-IP architektury (+8 % yoy) a klientů připojených k internetu pomocí optických kabelů (+7,5 % yoy). All-IP architektura a optické kabely umožňují Deutsche Telekom poskytnout zákazníkům komplexní balíček služeb (pod názvem Magenta One), jenž zahrnuje také mobilní připojení a digitální televizi.





K neúspěchu fúze mezi Sprint a T-Mobile US, od níž bylo definitivně opuštěno, se management prozatím nevyjádřil. Čeho se nám však dostalo je vylepšení výhledu pro rok 2017 (nyní se nacházíme v posledním čtvrtletí). Na základě robustního výkonu americké divize byl cíl pro ukazatel EBITDA navýšen na interval 22,4 – 22,5 mld. EUR (doteď 22,3 mld. EUR ).