MONETA Money Bank (Koupit, 12m cíl = 90 CZK) - Výsledky předčily očekávání, management opět zvýšil celoroční výhled (Komentář k výsledkům)

Zveřejněné výsledky hospodaření překvapily především na úrovni čistého zisku, který byl o zhruba 13 % vyšší ve srovnání s konsensem trhu. Na tomto výsledku se podepsaly nižší provozní náklady a zejména nižší tvorba opravných položek k úvěrům. Banka pokračuje ve snižování rizikovosti svého úvěrového portfolia, což se projevuje v poklesu NPL. Dividendový výplatní poměr by měl být výrazně vyšší než 70 %.

Fakta a události: (1) V třetím kvartále letošního roku Moneta zaznamenala vysoký meziroční růst poskytnutých úvěrů v retailovém i korporátním segmentu, a to o 10,4 % na 59,4 mld. CZK, respektive o 10,2 % na 60,5 mld. CZK. (2) Čistý úrokový výnos se dle očekávání snížil o 12 % na 1,8 mld. CZK. Čistá úroková marže pokračovala v poklesu na 4,3 % z 5,8 % ve Q3 16. Zde kromě refinancování úvěrů poskytnutých v minulosti nižšími úrokovými sazbami a silnému tlaku na pokles úrokových sazeb ve spotřebitelském segmentu působí i změna úvěrového portfolia, kdy výrazně roste podíl poskytnutých hypoték. Promítají se zde i probíhající prodeje rizikových úvěrů, které byly úročeny vyššími sazbami. (3) Milým překvapením byl pro nás vývoj čistého výnosu z poplatků a provizí, který meziročně stagnoval, zatímco jsme čekali další pokles. (4) Provozní náklady meziročně klesly o 8,3 %, a rovněž tak překonaly tržní i naše očekávání. Na tom se podílely zejména administrativní a ostatní náklady spojené s rebrandingem, IPO a předchozím vlastníkem GE, na druhé straně kvůli investicím významně vzrostly odpisy a amortizace majetku. Personální náklady byly vyšší jen marginálně. (5) Výrazný meziroční propad pak Moneta reportovala u tvorby opravných položek, které byly nižší o 37 % yoy. To bylo výsledkem pokračující monetizace úvěrů v selhání. NPL poměr se dále snížil na 4,4 % oproti 5,0 % ve Q2 17 a 6,5 % ve Q3 16. Náklady na riziko dosáhly 0,46 % a management opětovně snížil svůj výhled pro celý rok o 10 bb na 50 až 60 bb.

Rozdělení přebytečného kapitálu: Kapitálová přiměřenost dosáhla 18,1 % (bez zahrnutí zisku za první tři kvartály letošního roku). Management zopakoval svůj výhled držet kapitál na úrovni CET1 ve výši 15,5 % v následujících 15 měsících. Ten je složen z (a) nového SREP kapitálového požadavku ve výši 11 %, (b) 2,5% bezpečnostní kapitálové rezervy, (c) 1% proticyklické kapitálové rezervy a (d) 1% rezervy stanovené managementem MMB. Přebytečný kapitál tak ke konci Q3 17 činil 2,949 mld. CZK, z něhož bude použito 0,9 až 1,0 mld. CZK na splnění požadavků nové regulace IFRS 9, investice do digitálního a IT systému (0,3 až 0,5 mld. CZK) a na podporu úvěrové aktivity. Zbytek (odhadujeme na 1,2 až 1,4 mld. CZK) by mohl být rozdělen akcionářům v letech 2018 a 2019.

Výhled společnosti: Management opět zlepšil svůj odhad letošního čistého zisku na 3,9 mld. CZK zejména díky nižším nákladům na riziko, což je o zhruba 200 mil. CZK více, než naznačuje konsensus. Provozní zisk ponechal beze změny v minimální výši 10,3 mld. CZK. Provozní náklady by se měly udržet pod hranicí 4,8 mld. CZK. Vedení zároveň zopakovalo, že bude pokračovat v odprodejích nesplácených úvěrů. V říjnu proběhl další prodej s odhadovaným pozitivním dopadem do výsledků ve výši 120 mil. CZK.

Dividendová politika: Šéf banky uvedl, že management navrhne akcionářům distribuci dividendy výrazně převyšující výplatní dividendový poměr ve výši 70 % konsolidovaného čistého zisku. Pokud bychom vzali v úvahu, že MMB se bude držet podobné dividendové politiky jako naposledy, kdy letos vyplatila 100 % loňského čistého zisku plus necelou miliardu z přebytečného kapitálu, byla by pro nás zklamáním dividenda pod úrovní 9 CZK na akcii.

Potenciální dopad na cílovou cenu a doporučení: Akcie během dnešního obchodování rostou o dvě procenta. Výsledky hospodaření nás celkově mile překvapily. Hospodaření za celý rok by nakonec mohlo skončit lépe, než na co ukazují naše i tržní očekávání. Naši cílovou cenu a doporučení Koupit ponecháváme v platnosti.

Rizika: Jako hlavní riziko stále považujeme prostředí nízkých úrokových sazeb s dopadem na klesající úrokové marže. Objem obchodů se daří navyšovat, což je nyní jeden z hlavních pilířů strategie společnosti, a částečně tak pomáhá kompenzovat nižší marže. Pokud by růst dále nezrychloval, představovalo by to nepříznivý dopad do hospodaření firmy. Potenciálně pozitivní efekt na hospodaření banky by mělo rychlejší zvyšování úrokových sazeb ČNB.

Očekávané události: Výsledky hospodaření za celý letošní rok zveřejní Moneta 7. února 2018.