Adidas zvýšil zisk o 36 %, dařilo se v Číně i v USA

Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas zvýšil ve třetím čtvrtletí čistý zisk meziročně o 36 procent na 526 milionů EUR. Firma dnes uvedla, že výrazně zvýšila tržby v Číně i ve Spojených státech. V USA mezitím zvyšuje tržní podíl na úkor domácí společnosti Nike.



Tržby se od července do září zvýšily o devět procent na 5,68 miliardy EUR. Na výsledku se negativně odrazily výkyvy směnných kurzů. Bez jejich vlivu by se tržby zvýšily o 12 procent. I to je ale zpomalení oproti předešlým třem měsícům, kdy se tržby zvýšily dokonce o pětinu. To je zřejmě jedním z důvodů, proč dnes akcie zamířily dolů. Krátce před zveřejněním tohoto článku klesaly (v systému Xetra) o 1,55 procenta. Během první půlhodiny obchodování ve Frankfurtu ale odepisovaly až 2,3 procenta a byly na tříměsíčních minimech.

Společnost ale dnes potvrdila cíle pro celý rok, ve kterém by chtěla vidět nárůst čistého zisku až o 28 procent.



Analytici v anketě agentury Reuters v průměru odhadli tržby za třetí čtvrtletí na 5,86 miliardy a čistý zisk na 512 milionů eur.



Prodej značek Adidas a Reebok v Číně vzrostl o 28 procent a v Severní Americe o 23 procent. Příjem společnosti v Severní Americe dosáhl rekordních 1,1 miliardy EUR a provozní zisk společnosti za třetí čtvrtletí překonal odhady, když poskočil o více než třetinu na 795 milionu EUR.



Adidas, podobně jako další německá společnost Puma, získává tržní podíl na úkor svých amerických konkurentů Nike a Under Armour. Jejich basketbalové a sportovní výrobky podle analytiků zřejmě nelákají zákazníky tolik jako retro styl a lifestylové boty od německých firem. Pomáhat jim mohou i módní trendy, konkrétně tedy ochota lidí nosit sportovní oblečení i mimo tělocvičnu.

Na trh se sportovním oblečením pod vlastní značkou míří podle říjnových spekulací Bloombergu také Amazon.com. Oblečení mu prý šije tchajwanský Makalot, který vyrábí také pro Gap či Uniqlo.

Zdroje: ČTK, Bloomberg