Rozbřesk: Němečtí ekonomové kritizují ECB

Německý ekonomický výbor ve své zprávě pro Parlament varuje před přehříváním německé ekonomiky. Růst je prý delší dobu příliš vysoký a v kombinaci s nízkými úroky vede k nezdravému přehřívání a růstu cen nemovitostí. To může časem způsobit problémy, proto němečtí ekonomové hlasitěji kritizují ECB. Je situace tak vážná?



Němci rostou tempem okolo 2 %, což na první pohled z české kotliny jako “nebezpečně rychlé” tempo rozhodně nevypadá. Ale Německo je na vyšším stupni ekonomického vývoje a jeho “přirozený růst” je proto nižší - jednoduše řečeno, začne se přehřívat i při nižších otáčkách. Němci přitom na německé poměry nadprůměrným tempem rostou již poslední čtyři roky, a to podobně jako v Česku s nezaměstnaností poblíž rekordních minim.



Dalším varovným signálem je slabá produktivita. Přirozené tempo růstu by měla diktovat v delším období především produktivita práce. Ta v Německu v posledních sedmi letech přes slušný růst ekonomiky rostla žalostně nízkým tempem okolo 0,5 % ročně, a teprve na konci uplynulého roku se dostala na předkrizové úrovně. Přirozené tempo růstu sice v tuto chvíli zvyšuje příznivý demografický vývoj - přírůstky obyvatel - ten ale bude časem slábnout…



Sečteno, podtrženo, německá ekonomika roste delší dobu nad svým dlouhodobým průměrem a nad svými dlouhodobými možnostmi. Tyto možnosti - “přirozené tempo růstu” - navíc mohou dále spíše klesat, nežli růst. Pokud se Německo nechce “uvařit ve vlastní šťávě”, bude skutečně potřebovat v nejbližší době utáhnout měnové kohouty.



TRHY



CZK a dluhopisy

Další pokles nezaměstnanosti na nová historická minima korunu již příliš nepovzbudil a česká měna kosmeticky oslabila do blízkosti 25,60 EUR/CZK. Číslem dnešního dne je domácí inflace. Index spotřebitelských cen (CPI) stoupl v říjnu meziměsíčně o 0,5 %, když tržní odhad počítal s růstem o 0,3 %. Meziročně pak inflace vykázala růst o 2,9 %, odhad trhu činil ,7 %. Inflace tak nahrává koruně do karet.



Zahraniční forex

Nezajímavý týden na eurodolarovém trhu pokračuje i dnes s tím, že nudu by mohla rozptýlit jen série vystoupení centrálních bankéřů z ECB a eventuálně další informace z amerického Kongresu týkající se schvalování daňové reformy.



Kurz zlotého jen minimálně reagoval na výstupy k zasedání NBP, které přinesly vcelku očekávané závěry. Politika polské centrální banky se nemění a guvernér Glapinski opět vyjádřil přesvědčení, že úrokové sazby se nebudou měnit až do konce roku 2018. Nová prognóza vcelku očekávaně zvýšila odhad růstu na letošní rok a nepatrně i výhled inflace na roky 2018 a 2019.



Ropa

Oficiální data o zásobách ropy v USA sice včera poukázala na jejich nečekaný nárůst, nicméně na ceny ropy to výraznější dopad nemělo i přesto, že zároveň výrazněji vzrostlo i využití kapacit rafinerií. Zásoby produktů naopak klesly více, než se čekalo.



K nečekanému růstu zásob surové ropy přispělo asi i zpomalení vývozů, které však i tak v minulém týdnu (podle předběžných odhadů) dosahovaly zhruba 870 tisíc barelů denně.



Nečekaný růst zásob ropy každopádně může ropné býky znejistět a minimálně omezit prostor pro pohyb cen ropy dále vzhůru (ty již tak od začátku září vzrostly asi o čtvrtinu).