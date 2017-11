Fortuna zvýšila přijaté zisky, čistý zisk jí po expanzi klesl o 18 %

Sázková společnost Fortuna zvýšila celkové přijaté sázky za prvních devět měsíců roku o 69,1 procenta na 1,3 miliardy EUR. Na provozní úrovni se jí podařilo zvýšit zisk o více než tři čtvrtiny. Čistý zisk jí ale nakonec ve stejném období klesl o 18 procent. Společnost dává dnešní čísla do souvislosti s investicemi do nových platforem a provozní výkonnosti, ale i s expanzí v regionu. Bez započtení jednorázových nákladů spojených právě s akvizicemi by byl čistý zisk meziročně o skoro 60 procent vyšší.



Celková výše konsolidovaného provozního zisku před odpisy a amortizací EBITDA dosáhla v prvních devíti měsících roku 2017 hodnoty 28,3 miliony EUR, což představuje meziroční nárůst o 77,9 procenta.



„Pokud upravíme hodnotu EBITDA o jednorázové náklady na akvizice a integraci, potom se meziročně zvýší o 105,6 %. Také bychom chtěli potvrdit náš výhled hospodaření do konce roku a navýšit výhled po úpravě o akvizice.“ uvedl Per Widerström, generální ředitel společnosti Fortuna.



Čistý zisk dosáhl za prvních devět měsíců roku 7,9 milionu EUR, což je o zmíněných 18 procent méně než před rokem.



Pokud jde o vyhlídky do konce roku, přijaté sázky za rok 2017 by po započtení konsolidace Hattrick Sports Group a Fortuna Rumunsko mohly dosáhnout hodnoty 1,9 miliardy EUR a ukazatel EBITDA může růst o 80 - 95 procent meziročně, uvedla dnes před trhem také firma..



Akcie společnosti zakončily středeční seanci na pražské burze na ceně 148,30 Kč. Od začátku roku si připisují nárůst o téměř 73 procent.

Zdroje: Fortuna, Reuters, Bloomberg