Nad Wall Street je nebe stále bez mráčků

Zámořské akciové indexy se znovu držely na uzdě. Technologie vyvážily negativní náladu ve finančním sektoru. U bankovních titulů trh vyhodnocuje výsledky amerických voleb, které by mohly negativně ovlivnit další progres v případě Trumpovy pro-businesové politiky. Státy New Jersey a Virginia budou mít demokratické guvernéry.



Index Dow Jones Industrial Average dnes osciloval okolo závěrečných hodnot včerejšího dne, když končil na 23563 bodech (+0,05 %). S&P 500 se přes negativní start dokázal vyhoupnout do zelených čísel. Barometr zavíral o desetinu procenta výše na 2594 bodech. Z posledních 7 dnů pouze jednou ztrácel (včera -0,02 %). Technologický Nasdaq Composite dnes připisoval nejvíce. Technologie rostly o 0,3 % na 6789 bodů.





Měnový pár eurodolar se dnes držel v úzkém koridoru, kdy jako minimum ve většině případech sloužil denní pivot (P 1,1586), na opačné straně brzdila hodnota 1,1610. Více volatilní byla dnes ropa WTI . V odpoledních hodinách byly zveřejněny stavy zásob ropy benzínu a destilátů. U ropy se čekal pokles o 2,5 mil. barelů, hodnota byla skoro inverzní (+2,3 mil. barelů). Zásoby benzínu klesly o 3,3 mil. barelů, když se čekal pokles bezmála poloviční. Reakcí na čísla byl pokles na denní minima (56,40 USD ), následně růst na lokální maxima (57,92 USD ) a znovu pokles. Vypořádání proběhlo na 56,81 USD (-0,8 %). Cena trojské unce zlata rostla o 4 desetiny procenta na 1280 USD