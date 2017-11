Těžko ospravedlnitelná atraktivita amerických akcií

Wall Street si našla nový důvod k pokračujícímu akciovému optimismu. Je jím koordinovaný globální růst. Oživení globální ekonomiky sice pomáhá akciím už celý letošní rok, ale nový impuls přinesly poslední projekce růstu od Mezinárodního měnového fondu. Ten totiž počítá s tím, že růst bude lepší, než se čekalo, u všech významných zemí a regionů, jen s výjimkou samotných Spojených států. MMF tedy říká, že celá světová ekonomika se stane mohutným ekonomickým motorem. A ten by podle řady názorů měl i nadále živit akciovou rally, píše na stránkách Bloomberg Gadfly Stephen Gandel.



Kvůli lepšímu výhledu pro světovou ekonomiku minulý týden dokonce změnil názor na další vývoj amerického akciového trhu jeden z největších medvědů na Wall Street Tom Lee z Fundstrat Global Advisors. Investoři a analytici nyní podle Gandela používají globální oživení jako býčí argument namísto očekávaných daňových změn. U nich je totiž podle něj už jen 50% šance na schválení a i kdyby k němu došlo, „trh podle všeho nadhodnotil jejich reálný přínos.“



Goldman Sachs odhaduje, že index S&P 500 by v případě schválení daňových změn měl posílit o 250 bodů. Jenže tento index od zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem již získal 450 bodů. A zdá se, že víra v pozitivní dopad globálního oživení je přehnaná. Koneckonců MMF nyní čeká, že globální ekonomika příští rok poroste o 3,7 %, což je stejný odhad jako v roce 2015 (poté odhady růstu na nějaký čas klesly). A jak ukazuje následující obrázek, americká ekonomika sice příští rok poroste, ale tempo růstu bude zaostávat za zbytkem světa:





Je pravdou, že americké společnosti generují asi 40 % svých tržeb v zahraničí, takže akcie na amerických trzích by měly těžit z celého globálního oživení. Jak je ale zřejmé z druhého grafu, trh v USA si za poslední rok připisuje vyšší zisky než akcie v Evropě, Číně i v celém světě:

Akcie v USA tedy posilují nejvíce, očekávaný růst americké ekonomiky ovšem ani zdaleka nejsilnější není. Tento rozpor je ještě patrnější u valuací. PE indexu S&P 500 se přibližuje hodnotě 18, asijské akcie se ale mohou pochlubit jen PE ve výši kolem 13. A v Latinské Americe to je mírně nad 14. Valuace je samozřejmě ovlivněna i jinými faktory, než je očekávaný růst. Ovšem valuační prémie amerických akcií jsou nadprůměrné a to samé přitom můžeme říci o politické nejistotě ve Washingtonu.



Není tedy divu, že stále více stratégů se domnívá, že investoři naleznou více hodnoty mimo americké trhy. Zatím se to na popularitě trhů v USA neprojevuje. Pokud se ale bude ona mezera mezi cenami a očekávaným růstem prohlubovat i nadále, investoři mohou svůj postoj přehodnotit.



Zdroj: Bloomberg Gadfly