Zveřejnění inflačních dat prospěje koruně (Komentář)

Koruna ve středu vůči euru ztratila desetinu procenta, když se kurz CZK/EUR posunul z úrovně 25,55 na hodnotu 25,59. Za tímto pohybem nevidíme žádné fundamentální faktory. Naopak, koruna by měla podle našeho výhledu v příštích dnech a týdnech posilovat.

Ve čtvrtek by jejímu kurzu mělo prospět zveřejnění říjnové spotřebitelské inflace. Odhadujeme, že inflace v minulém měsíci dosáhla 2,8 % y/y, což by bylo nejrychlejší tempo od roku 2012. Zdražují všechny hlavní kategorie ve spotřebním koši, v posledních měsících především potraviny. Vysoká je ale i jádrová inflace, do které se promítá výrazné zvyšování mezd.

Říjnová statistika o inflaci by mohla zvýšit šance na pokračování rychlého utahování měnové politiky ČNB. V příštím roce očekáváme čtvero zvýšení sazeb, viz http://bit.ly/ceo4Q17. Ještě v listopadu by měla koruna posílit na 25,50 CZK/EUR.