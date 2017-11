Snap (-20 %) se jen složitě protlouká burzovním životem

Až pětadvacetkrát za den si prý americká mládež otevře aplikaci pro zasílání multimediálních zpráv Snapchat. Zbytek světa ale instantní textovky na kolena nedostaly a vlastník aplikace má za sebou další neslavné čtvrtletí. Vidí to i její akcionáři. Titul, který se na newoyrské burze NYSE obchoduje od letošního jara, dnes v premarketu odepisuje už více než 20 procent.

Společnosti se sice podařilo zvýšit příjem meziročně o 62 procent na 207,9 milionu USD, na tržní odhad 236,9 milionu ale nedosáhla. Pořád je také v červeném, přičemž čistou ztrátu prohloubila skoro čtyřnásobně na 443,2 mil. USD ze ztráty 124,2 mil. USD před rokem. Aktivních denních uživatelů, tedy těch, kteří si aplikaci otevřou alespoň jednou za 24 hodin, měl Snapchat během tří měsíců do konce září zhruba 178 milionů, o 17 procent více než před rokem. Oproti jarnímu čtvrtletí jich ale bylo víc jenom o 3 procenta. Trh mezitím u této metriky počítal s číslem 181,8 milionu.

Tržní podíl ztrácí Snap na úkor konkurenčního Instagramu. A během pondělního několikahodinového výpadku jejích služeb se uživatelé se svými stížnostmi přestěhovali na Twitter.

Být jako...Twitter?

V úterý, kdy společnost Snap svoje výsledky za třetí letošní kvartál představila, její spoluzakladatel a generální ředitel Evan Spiegel poprvé připustil, že nové uživatele aplikace získává pomaleji, než by se jí líbilo, a pro mnoho lidí může být složitá na pochopení. Před Snapchatem teď stojí redesign. Aplikace pak má být snazší na používání. Změny by jí mohly pomoci přitáhnout nové uživatele ve vyšších věkových kategoriích a na rozvíjejících se trzích. Vedení ale připouští, že neví, co na změny poví současná uživatelská komunita.

Do výsledků se promítlo Spiegelem přiznané špatné rozhodnutí se slunečními brýlemi s fotoaparátem Spectacles. Firma kvůli nim zaúčtovala odpis skoro 40 milionů USD, když nesprávně odhadla poptávku a neprodaná zařízení zůstala skladem.

Určitou nervozitu mohou pociťovat investoři, kteří jsou s titulem od primární veřejné nabídky na Wall Street. Zatímco po burzovním debutu (2. března) se cena vyšvihla na 24,48 USD/akcii, v noci na dnešek se titul v prodlouženém obchodování dostal pod 13 dolarů. V premarketu dnes odpisoval až více než 20 procent a nad upisovaní cenu 17 USD se nepodíval od začátku července.

