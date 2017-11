Moneta, očekávání čistého zisku 827 mil. Kč

Česká národní banka (ČNB) oznámila kapitálové požadavky na Monetu pro rok 2018. Celková požadovaná

kapitálová přiměřenost zůstává na úrovni 14 % a skládá se z regulatorního požadavku na kapitál v rámci pilíře 1 (8 %), požadavku ČNB v rámci pilíře II (3 %), proticyklické rezervy (0,5 %) a bezpečnostního kapitálového polštáře ve výši 2,5 %. Od 1.7.2018 pak bude zvýšena proticyklická rezerva na 1 % a celková

požadovaná kapitálová přiměřenost v druhé polovině roku tak stoupne na 14,5 %. Moneta zároveň potvrdila svůj střednědobý cíl udržovat kapitálovou přiměřenost na úrovni 15,5 %. Management již dříve avizoval, že změnu kapitálových požadavků neočekává, zprávu tak hodnotíme neutrálně.



Moneta zveřejní dnes výsledky za 3Q 2017. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 827 mil. Kč (-9 % r/r). Očekáváme růst úvěrů nad úrovní trhu vyšším jednociferným tempem. Konkurence v segmentu spotřebitelských úvěrů a rostoucí podíl hypoték budou nadále tlačit úrokové marže níže. Čisté úrokové výnosy očekáváme na úrovni 1 793 mil. Kč (-12 % r/r). Dosavadní výrazný propad výnosů z poplatků a provizí by měl mírně zpomalit, nicméně stále očekáváme meziroční pokles o 5,5 % na 447 mil. Kč. Celkové provozní náklady by tak měly být o 5 % nižší r/r, když růst personálních nákladů je více jak kompenzován poklesem ostatních administrativních nákladů. Pozitivní vývoj ekonomiky a rekordně nízká nezaměstnanost by měly nadále přispívat k nízké úrovni rizikových nákladů.



Pokud by se naplnila naše projekce, dosáhl by zisk za první tři kvartály 83 % celoročního výhledu managementu (3,65 mld. Kč) a společnost by tak byla na dobré cestě k překonání tohoto výhledu či jeho zvýšení. Hlavní sledovaná témata budou stejná jako obvykle, tedy vývoj úrokových marží a úroveň kapitálu s ohledem na prostor pro výplatu dividend. Navíc by společnost mohla naznačit něco k vývoji hospodaření v příštím roce.