Míra nezaměstnanosti na nových historických minimech

Nezaměstnanost spadla v říjnu na historická minima i podle metodiky MPSV, a to na 3,6 %. Doposud jsme měli nezaměstnanost na historických minimech „pouze“ podle výběrových šetření mezi domácnostmi. Teď je nejníže v historii také nezaměstnanost registrovaná na úřadech práce. Počet nezaměstnaných na úřadech práce dál padá (lehce přes 270 tisíc) a naopak přibývá volných pracovních míst, které firmy nedokáží zaplnit. Je jich už téměř 210 tisíc. Pokud to tak půjde dál, můžeme mít na úřadech práce v příštím roce stejně nezaměstnaných jako volných pracovních míst…



To by byl signál pro další zrychlení mezd. Z posledního zasedání ČNB přitom jasně vyplynulo, že centrální bankéři neberou přehřívající pracovní trh na lehkou váhu. Citlivostní scénář, který počítal s růstem mezd nad 8 % pro většinu příštího roku, implikoval výrazně rychlejší růst sazeb než listopadová prognóza (zhruba ke 2 % již na konci příštího roku).





A nebylo by se po pravdě příliš čemu divit. Česká ekonomika podle všech indicií ve třetím kvartále dál šlape na plyn , a to při rekordně nízké nezaměstnanosti a rekordních cenách nemovitostí Míra nezaměstnanosti je nejnižší v celé EU a stejně tak je v rámci EU i nejvyšší růst cen nemovitostí . Jediný důvod, proč oddalovat vyšší sazby, je v tuto chvíli ECB…