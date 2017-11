FLASH: Nezaměstnaných v Česku bylo v říjnu nejméně za 20 let

Nezaměstnanost v Česku v říjnu klesla na 3,6 procenta ze zářijových 3,8 procenta. Uchazečů o práci bylo zhruba 271.000, nejméně za téměř 20 let. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Zároveň přibylo volných míst proti září o téměř čtyři tisícovky na zhruba 210.000. Ještě výraznější byly meziroční změny. Loni v říjnu činila nezaměstnanost pět procent a volných míst bylo o 71.000 méně.



Méně lidí bez práce než letos v říjnu bylo v České republice naposledy v prosinci roku 1997, a to asi 269.000. Podle úřadu nyní pokračují sezonní práce a zároveň doznívá turistická sezona, což přispělo k velkému zájmu zaměstnavatelů o nové pracovní síly.