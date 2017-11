ČEZ čeká v příštích letech boj o zisky (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Současný růst cen elektřiny se projeví v ziskovosti až od roku 2019.

Moneta potvrdila svůj střednědobý cíl udržovat svůj kmenový kapitál Tier 1 ve výši 15,5 %.

Zítra zveřejní výsledky hospodaření za třetí kvartál Moneta a Fortuna.

Evropské trhy dnes otevřou směrem dolů.

V Americe i Evropě je dnes kalendář ekonomických událostí prázdný. Za zmínku stojí dnešní zveřejnění českého podílu nezaměstnaných za říjen, kde se očekává překonání historického minima.

Mezi známějšími americkými společnostmi, které dnes zveřejní své výsledky hospodaření, jsou Global Payments, Monster Beverage nebo Rockwell Automation. V rámci evropského indexu Stoxx 600 vyhlašují výsledky například ABN AMRO Group, E.ON nebo Euronext.

Analytici Société Générale zvýšili doporučení pro americkou společnost General Mills, zabývající se výrobou baleného jídla na Držet, pro španělskou logistickou společnost Logista zvýšili doporučení na Koupit, pro americkou energetickou společnost California Resources zvýšili doporučení na Koupit, pro dánskou společnost Carlsberg, vyrábějící nápoje, snížili doporučení na Prodat, a zároveň jej snížili na Prodat pro belgickou firmu Anheuser-Busch ze stejného sektoru.

Obchodování na zámořských trzích

Úterní obchodování v Americe zakončilo spíše ztrátami. Index S&P 500 sice uzavřel na pondělních zavíracích cenách, ale ostatní indexy například NASDAQ ztrácely. Nejúspěšnější byl sektor utilit, zatímco největší propad měl sektor financí.

Asijsko-pacifický region vykazuje smíšené výsledky z dnešního obchodování. Japonský Nikkei 225 klesl o jednu desetinu procenta. Stejně jak v Americe se dařilo sektoru služeb a ztrátu si připsal sektor financí. Rostou indexy čínské, jihokorejské a indické. Ztráty jsou v indexech taiwanských v Hong Kongu.

ČEZ

Šéf ČEZ Daniel Beneš uvedl, že pro firmu bude letošní a příští rok nejhorším obdobím. Současný růst cen elektřiny se totiž projeví v ziskovosti vzhledem k předprodejům elektřiny výrazněji až od roku 2019. K růstu firmy by měly pomoci investice do nových technologií a obdnovitelných zdrojů. Negativně však celkovou výkonnost ovlivní rostoucí ceny povolenek, které bude muset ČEZ v následujících letech dokupovat. Minulý rok platil ČEZ za jednu povolenku kolem 5 EUR, cena povolenek pro rok 2018 je 7,80 EUR a jsou odhady, že v roce 2020 by se mohla jejich cena vyšplhat až na 14 EUR.

Komentáře šéfa ČEZ jsou v souladu s našimi očekáváními. Nemyslíme si, že by měly mít výraznější dopad na současnou cenu akcie.

Moneta

Na základě rozhodnutí ČNB o výši kapitálolvých požadavků Moneta potvrdila svůj střednědobý cíl udržovat svůj kmenový kapitál Tier 1 ve výši 15,5 %, který je složen z regulatorního požadavku na úrovni 13,5 %, jednoprocentní proticyklické kapitálové rezervy a jednoprocentní rezervy stanovené managementem. S ohledem na zachování stejné výše celkového požadavku vnímáme zprávu mírně pozitivně a nečekáme změny v dividendové politice.

Moneta ve čtvrtek zveřejňuje výsledky hospodaření za Q3 2017

Očekávané výsledky hospodaření: Makroekonomické prostředí zůstává pro bankovní sektor příznivé, když se daří většině odvětví napříč celou ekonomikou. To se promítá do rostoucího objemu poskytnutých úvěrů. My počítáme s jejich nárůstem v retailovém segmentu o téměř 10 % meziročně, v korporátním sektoru předpokládáme jejich zvýšení o více jak 12 %. Přesto by tyto pozitivní trendy neměly vést ke zlepšení ziskovosti banky, když negativně stále působí prostředí nízkých úrokových sazeb. To se dle našich propočtů promítá do mezikvartálního i meziročního poklesu čisté úrokové marže. Tu za Q3 17 očekáváme na 4,6 % (4,7 % ve Q2 17, respektive 5,8 % ve Q3 16). Domníváme se, že nejvíce se pod tento propad podepíše segment spotřebitelských úvěrů s ohledem na tvrdé konkurenční prostředí. Svůj vliv má ale rovněž pokračující refinancování úvěrů nižšími úrokovými sazbami a rovněž změna portfolia. Výrazným tempem totiž roste počet poskytnutých hypoték a zároveň se banka zbavuje půjček s horší kvalitou dlužníků. Provozní náklady předpokládáme ve srovnání s Q3 17 o zhruba 5 % nižší zejména díky úsporám v administrativně a odpisům a amortizaci majetku. Naproti tomu ale působí rostoucí personální náklady. Čistý zisk by dle nás měl dosáhnout úrovně 819 mil. CZK, což značí meziroční pokles o 10 %. V odhadech nepočítáme s žádnými mimořádnými prodeji dluhopisů nebo jiných aktiv, jako tomu bylo v předchozím kvartále. Zároveň tvorba opravných položek by měla být meziročně nižší vzhledem ke kvalitnějšímu úvěrovému portfoliu a zlepšujícímu se profilu klientů. Více informací naleznete zde http://bit.ly/MONET_17Q3pre.

Fortuna

Fortuna zítra zveřejní hospodářské výsledky za třetí kvartál 2017

V porovnání s minulým rokem, kdy se ve třetím kvartále konaly letní olympijské hry a hokejový světový pohár, letošní třetí čtvrtletí takové události nenabídlo. Navzdory tomu očekáváme výrazný nárůst přijatých sázek (+108 %), které se vyšplhaly na více než 508 mil. EUR. Velmi tomu pomohly letošní nové prodejní kanály a rostoucí sázkařská aktivita na nich. Pro třetí kvartál očekáváme další nárůst přijatých sázek v online kasinu, které bylo spuštěno na konci února 2017. Dalším znatelným zdrojem navýšení přijatých sázek je od května konsolidovaná akvizice Hattrick Sports Group, u níž očekáváme, že do přijatých sázek ve třetím kvartálu přispěla více než 100 mil. EUR. V neposlední řadě mírně navýšila přijaté sázky i srpnová akvizice rumunských sázkových společností Bet Active Concept S.R.L., Bet Zone S.R.L., Public Slots S.R.L. a Slot Arena S.R.L., která je součástí konsolidačního celku od 1. září 2017. Dohromady tyto společnosti vykazovaly podle informací poskytnutých Fortunou přijaté sázky za rok 2016 ve výši 224 mil. EUR s plánovaným zvýšením pro rok 2017 na úroveň 535 mil. EUR. Transakce ve výši 32 mil. EUR byla hrazena částečně z vlastních zdrojů a bankovních úvěrů. Do budoucna i díky této akvizici lze čekat výrazný růst přijatých sázek. Více informací je zde http://bit.ly/Fortuna_Q317pre.