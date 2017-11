Rozbřesk: Polská burza je letos 30 procent v plusu, aneb ekonomice severních sousedů se daří

Varšavská burza je letos o více než 30 % výše. Od poloviny roku jsou polské akcie výše o téměř 50 %. K dosažení historických maxim největšího středoevropského akciového trhu, kterých bylo dosaženo v roce 2007, přitom chybí jen opravdu málo.



Úspěch polských akcií má nepochybně svoji mezinárodní dimenzi, a to v podobě tiskárny na peníze jménem ECB, která tlačí prakticky všechna regionální aktiva vzhůru, ale část tohoto úspěšného příběhu má nepochybně svoji domácí složku. Navzdory škarohlídům sedícím v ratingových agenturách, které Polsku zhoršily ratingy, když před dvěma lety převzala otěže v zahraničí neoblíbená Kaczyńského konzervativní vláda, se totiž Polsku zcela nezpochybnitelně makroekonomicky daří.

Růst překračuje 4 %, míra nezaměstnanosti je na minimech a inflace níže než u nás či třeba v Maďarsku. A i když vezmeme v úvahu to, že Polsko je v regionu hlavním adresátem dotací EU, pořád nám z toho vychází, že ekonomika našich severních sousedů je na tom dobře, přičemž na horizontu se zatím neobjevují velká rizika, která by se asi začala projevovat zhoršováním zahraničně obchodní bilance.



A tak až dnes bude guvernér polské centrální banky Glapinsky na tiskové konferenci prezentovat novou makro prognózu, očekávejme opět upřímnou spokojenost, která bude indikovat, že na politice NBP netřeba nic měnit (hlavně pokud jde o úrokové sazby). Varšavská burza pak v následujících týdnech pak může klidně přidat další 4 %, která jí chybí k historickým maximům.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se nadále pohybuje v okolí 25,55 EUR/CZK a vyčkává na nové impulsy. My v nejbližších týdnech i měsících zatím věříme v přetrvání dobré nálady na globálních trzích, která by koruně měla hrát do karet…



Dnešní pokles nezaměstnanosti může být pro korunu další vzpruhou, protože ČNB je podle výsledků poslední prognózy citlivá na výraznější přehřívání pracovního trhu.



Zahraniční forex

Americký dolar včera nabral menší zisky na hlavních párech, které se mu stále daří držet vůči libře. Zisky dolaru proti euru se však smrskly, k čemuž mohly přispět i lehce jestřábí signály z ECB.



Dnešní kalendář očekávaných událostí je opět nezajímavý, a tak se bude čekat na důležitější data či události, kterých se možná tento týden nedočkáme.



Zlotý musí být dnes odpoledne ve střehu před zasedáním NBP, kde se bude prezentovat nová prognóza. Zasedání by však mělo vyznít neutrálně a tedy i dopad na měnu by neměl být velký.



Ropa

Cena ropy Brent zůstává na relativně zvýšených úrovních bezpečně nad 60dolarovou hranicí. Ze zpráv bylo včera zajímavé zejména opakované odmítnutí návrhu ze Saúdské Arábie, aby se i Brazílie podílela na dohodě na koordinovaném omezení produkce.



Co se týče dat, tak zásoby ropy v USA dle API v minulém týdnu klesaly, ale na cenu ropy to nemělo výraznější dopad (v Cushingu rostly). Zajímavá je jistá předzvěst možného dalšího poklesu tamějších zásob topného oleje, které se již nyní pohybují pod svými střednědobými průměry.



Dnes se pozornost soustředí na oficiální data o zásobách od EIA. Kromě nich bude zajímavé zejména číslo o vývozech surové ropy z USA.