Ranní glosa: Polská burza je letos 30 % v plusu

Varšavská burza je letos o více než 30 % výše. Od poloviny roku jsou polské akcie výše o téměř 50 %. K dosažení historických maxim největšího středoevropského akciového trhu, kterých bylo dosaženo v roce 2007, přitom chybí jen opravdu málo.



Úspěch polských akcií má nepochybně svoji mezinárodní dimenzi, a to v podobě tiskárny na peníze jménem ECB, která tlačí prakticky všechna regionální aktiva vzhůru, ale část tohoto úspěšného příběhu má nepochybně svoji domácí složku. Navzdory škarohlídům sedícím v ratingových agenturách, které Polsku zhoršily ratingy, když před dvěma lety převzala otěže v zahraničí neoblíbená Kaczyńského konzervativní vláda, se totiž Polsku zcela nezpochybnitelně makroekonomicky daří. Růst překračuje 4 %, míra nezaměstnanosti je na minimech a inflace níže než u nás či třeba v Maďarsku. A i když vezmeme v úvahu to, že Polsko je v regionu hlavním adresátem dotací EU, pořád nám z toho vychází, že ekonomika našich severních sousedů je na tom dobře, přičemž na horizontu se zatím neobjevují velká rizika, která by se asi začala projevovat zhoršováním zahraničně obchodní bilance.





A tak až dnes bude guvernér polské centrální banky Glapinsky na tiskové konferenci prezentovat novou makro prognózu, očekávejme opět upřímnou spokojenost, která bude indikovat, že na politice NBP netřeba nic měnit (hlavně pokud jde o úrokové sazby ). Varšavská burza pak v následujících týdnech pak může klidně přidat další 4 %, která jí chybí k historickým maximům.