Česká koruna se i nadále pohybuje v okolí 25,55 EUR/CZK a vyčkává na nové impulsy. My v nejbližších týdnech i měsících zatím věříme v přetrvání dobré nálady na globálních trzích, která by koruně měla hrát do karet…



Dnešní pokles nezaměstnanosti může být pro korunu další vzpruhou, protože ČNB je podle výsledků poslední prognózy citlivá na výraznější přehřívání pracovního trhu.